अखेर राज्य सरकारला जाग! बेकायदेशीर दारू प्रकरणावर कारवाई न केल्यानं 22 अधिकाऱ्यांचं निलंबन
बेकायदेशीर दारू प्रकरणात कारवाई न केल्यानं राज्य सरकारनं एकूण 22 अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं आहे. या प्रकरणातील राज्य सरकारनं ही सर्वात मोठी कारवाई केली आहे.
Published : May 31, 2026 at 7:59 AM IST
पुणे - पुण्यासह पिंपरी चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरणात 19 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची नाचक्की झाली. या प्रकरणानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारनं कडक कारवाई केली आहे. बेकायदेशीर दारू व्यवसायाविरुद्ध कारवाई न केल्याप्रकरणी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागातील 22 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 13 अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. यामध्ये तीन निरीक्षक, सहा उपनिरीक्षक आणि इतर चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. पुणे येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक अतुल कनाडे यांनी सांगितलं की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय या दोन्ही क्षेत्रांतून मृत्यूंची नोंद झाल्यानंतर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पिंपरीचे सहायक पोलीस आयुक्त (ACP) सचिन हिरे यांनी शुक्रवारी माहिती दिली की, या प्रकरणात आतापर्यंत दोन आरोपींना अधिकृतपणे अटक करण्यात आली आहे. या दोघांचाही दारूच्या पुरवठा साखळीत (supply chain) सहभाग असल्याचा संशय आहे.
"दापोडी येथे भेसळयुक्त दारूमुळे लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आम्ही या प्रकरणी सदोष मनुष्यवधासह (culpable homicide) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आतापर्यंत आम्ही पाच आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. त्यापैकी दोघांना औपचारिकपणे अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. अटकेतील दोन आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले जाईल. या प्रकरणाची न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तपासणी केली जाणार आहे," असे सहायक पोलीस आयुक्त सचिन हिरे यांनी सांगितलं.
अनेकदा बेकायदेशीर दारू विक्रीबाबत तक्रार करूनही पोलिसांसह उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होत नसल्याचा नागरिक अनेकदा आरोप करतात. या प्रकरणानंतर बेकायदेशीर दारू विक्रीबाबत पोलीस प्रशासन ठोस कारवाई करेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.
