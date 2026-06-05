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बैल गेला आणि झोपा केला..! पुणे विषारी दारू प्रकरणानंतर धडक कारवाई; 5 दिवसांत 313 गुन्हे नोंदवले; 213 जणांना अटक

पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं अवैध हातभट्टीविरोधातील कारवायांना वेग दिलाय. कोकण विभागात अवघ्या 5 दिवसांत 313 गुन्हे नोंदवून 213 जणांना अटक केली.

Pune Hooch Tragedy
पुणे विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्यभरात धडक कारवाई (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 5:19 PM IST

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मुंबई : पुण्यातील फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं अवैध हातभट्टीविरोधातील कारवायांना वेग दिला असून कोकण विभागात अवघ्या 5 दिवसांत 313 गुन्हे नोंदवून 213 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान 1.58 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

पुण्यात 19 जणांचा मृत्यू - वास्तविक, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला हादरवून सोडणाऱ्या विषारी दारू प्रकरणात आतापर्यंत किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकांची प्रकृती अद्याप गंभीर असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रकरणातील कथित हलगर्जीबाबत आतापर्यंत 9 पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तसंच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 13 कर्मचाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये कारवाई : पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं विशेष पथकं स्थापन करून 29 मे ते 2 जून 2026 या कालावधीत ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये व्यापक धाडसत्र राबविलं. या मोहिमेदरम्यान अवैध हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर कारवाई करून अनेक ठिकाणे उद्ध्वस्त करण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्यातील दिवा गावखाडी, अंजूर, आगासन, खर्डी, हाजीमलंग, उत्तन आणि गोराई खाडी या हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट मानल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये विशेष कारवाई करण्यात आली. तसंच पालघर जिल्ह्यातील मालजीपाडा, वसई, विरार आणि पालघर परिसरातही हातभट्टीविरोधी मोहीम राबवण्यात आली.

रायगड जिल्ह्यातील रावेगाव, बेकरेगाव आणि जावळीगाव इथं अवैध हातभट्ट्या नष्ट करण्यात आल्या. याशिवाय अवैध मद्य वाहतुकीविरोधात कारवाई करत 8 वाहनं जप्त करण्यात आली.

पुण्यासारख्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठाणे विभागातील अवैध मद्यनिर्मिती, साठेबाजी आणि विक्री साखळीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचं उत्पादन शुल्क विभागानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच कुठेही अवैधरित्या मद्यविक्री अथवा हातभट्टी सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तत्काळ प्रशासनाला कळवावं, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

PUNE HOOCH TRAGEDY
CRACKDOWN ON ILLICIT LIQUOR DENS
विषारी दारू प्रकरण
फुगेवाडी
ACTION AGAINST ILLEGAL LIQUOR

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