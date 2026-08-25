चाकणनंतर आता हिंजवडीत भडका! पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे 6 सप्टेंबरला आयटी कर्मचारी रस्त्यावर
चाकणमधील समस्येनंतर आता हिंजवडी-माण-मारुंजी आयटी पार्कमधील रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि पाणी टंचाईच्या दुरवस्थेविरोधात स्थानिक नागरिक, आयटी कर्मचारी आंदोलन करणार आहेत.
Published : August 25, 2026 at 4:30 PM IST
पुणे : चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे सुमारे 20 कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, प्रशासनानं याची तत्काळ दखल घेत कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यास सुरुवात केलीय. चाकणमधील हा वाद शांत होत नाही तोच, आता पुण्यातील हिंजवडी-माण-मारुंजी येथील राजीव गांधी आयटी पार्कचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथील दुरवस्था, तीव्र वाहतूक कोंडी, विस्कळीत पाणीपुरवठा आणि इतर प्रलंबित समस्यांमुळे त्रस्त झालेले आयटी कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक येत्या 6 सप्टेंबर रोजी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करणार आहेत.
पुण्यातील हिंजवडी-माण-मारुंजी येथील राजीव गांधी आयटी पार्क येथील 'रेसिडंट वेल्फेअर असोसिएशन'च्या वतीने आज एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी आयटी पार्क परिसरातील विविध समस्यांवर प्रशासकीय अनास्थेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत आपली अधिकृत भूमिका मांडली.
हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण, आयटी व औद्योगिक विकास आणि लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झालीय. मात्र, त्या तुलनेत रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा आणि प्रशासकीय समन्वय या मूलभूत गरजांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. या समस्यांबाबत नागरिकांनी वारंवार शासन आणि संबंधित विभागांकडे सातत्यानं पाठपुरावा केला. परंतु, प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस आणि दीर्घकालीन परिणामकारक निर्णय घेतले गेले नाहीत. अखेर प्रशासकीय अनास्थेला कंटाळून नागरिक आता शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गानं आपली भूमिका मांडणार आहेत. या नियोजित आंदोलनात स्थानिक शेतकरी, रहिवासी, आयटी कर्मचारी तसेच रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशनचे असंख्य पदाधिकारी व सदस्य सहभागी होणार आहेत.
''प्रस्तावित रस्ते आणि त्यांच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असणारा भूसंपादनाचा प्रश्न प्रशासनानं तातडीने निकाली काढावा. जमीनमालकांना योग्य मोबदला देऊन रस्त्यांची कामे विनाविलंब सुरू करण्यात यावीत. तसेच माण-शिवाजीनगर मेट्रो लाईन क्र.3 चे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून ही सेवा त्वरित सुरू करावी," अशी आग्रही मागणी यावेळी स्थानिक नागरिकांनी आणि आयटी कर्मचाऱ्यांनी केली. याशिवाय रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे बुजवून प्रमुख चौकांमध्ये (जंक्शन पॉईंट्स) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि पुढील 7 दिवसांत खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हिंजवडीत विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
''हिंजवडी-माण-मारुंजी आणि परिसराच्या एकात्मिक विकासासाठी नवीन महानगरपालिका स्थापनेबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन शासकीय प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करावी. सर्व संबंधित सरकारी विभाग आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींची दरमहा नियमित बैठक घेऊन, घेतलेल्या निर्णयांच्या लेखी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा," अशी मागणी नागरिकांनी केलीय. यासोबतच, "टाटा समूह, शासन आणि नागरिक प्रतिनिधींची आगामी दोन आठवड्यांत संयुक्त बैठक घेऊन परिसरासाठी दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजना निश्चित करावी; आणि जोपर्यंत पाण्याचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत नवीन गृहप्रकल्पांच्या बांधकाम परवानग्यांवर पूर्णपणे निर्बंध घालण्यात यावेत," असा इशाराही त्यांनी दिला.
''हा प्रश्न केवळ एखाद्या गावापुरता मर्यादित नाही. हिंजवडी-माण-मारुंजी हा परिसर पुणे महानगर प्रदेशातील औद्योगिक आणि निवासीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. येथे दररोज लाखो नागरिक, आयटी कर्मचारी, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना तीव्र वाहतूक कोंडी, अपुरा पाणीपुरवठा, दुरवस्था झालेले रस्ते आणि प्रशासकीय विलंबाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनानं आतातरी आमच्या या न्याय्य मागण्यांकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं'', असंही त्यांनी सांगितलं.
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