पुण्यातील आयटी हब हिंजवडीचा रस्ता की मृत्यूचा सापळा? मार्गावर 10 फुटांचे जीवघेणे खड्डे; लाखो टेकसॅव्ही कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात
पुण्यातील हिंजवडी आयटी हबला जोडणाऱ्या म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर 10 फुटांचे जीवघेणे खड्डे पडले असून प्रशासकीय अनास्थेमुळं लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
Published : August 6, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 8:28 PM IST
पुणे : देशातील महत्त्वाच्या आयटी हबपैकी एक असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्ककडं जाणाऱ्या म्हाळुंगे-नांदे या प्रमुख रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. तर ठिकठिकाणी पडलेल्या आठ ते दहा फुटांच्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळं दररोज हजारो वाहनचालक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. पावसाळ्यात या रस्त्याची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. तसंच प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळं नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
वाहनांचा तोल जाऊन अपघात होण्याची भीती : हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये लाखो कर्मचारी कामासाठी ये-जा करतात. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मावळ तसंच परिसरातील अनेक गावांमधून दररोज हजारो दुचाकी, चारचाकी, बस आणि इतर वाहनं या मार्गाचा वापर करतात. मात्र, या महत्त्वाच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळं वाहनचालकांना मोठी कसरत करत प्रवास करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी खड्ड्यांची खोली आणि रुंदी इतकी वाढली आहे की, वाहनांचा तोल जाऊन अपघात होण्याची भीती कायम निर्माण झाली आहे.
समस्येचं निराकरण होत नाही : संबंधित विभागाकडून कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्याऐवजी खड्ड्यांमध्ये माती किंवा खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. मात्र, पाऊस पडताच ही माती वाहून जाते आणि काही तासांतच पुन्हा मोठे खड्डे तयार होतात. त्यामुळं ही डागडुजी केवळ दिखावा असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनातील विविध विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्यामुळं समस्येचं निराकरण होत नाही, असं म्हणत स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
...म्हणून अपघात होण्याचा धोका वाढतो : या खड्ड्यांमुळं अपघातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही महिन्यांपूर्वी याच मार्गावर एका महिलेचा गंभीर अपघात झाला होता. यानंतरही प्रशासनानं कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी किंवा मुसळधार पावसात खड्ड्यात पाणी भरत असल्यामुळं वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही आणि अपघात होण्याचा धोका अधिक वाढतो. या समस्येचा परिणाम केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. दररोज या खड्ड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या अनेक नागरिकांना कंबरदुखी, मानदुखी, संधिवाताच्या तक्रारी तसेच पाठीच्या दुखण्याचा त्रास वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. सततच्या धक्क्यांमुळं विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दुचाकीस्वारांना मोठा शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
गंभीर प्रश्नाकडं दुर्लक्ष : वाहनांच्या देखभाल खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. खड्ड्यांमुळं दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे टायर, सस्पेन्शन, अलाईनमेंट तसंच इतर यांत्रिक भाग वारंवार खराब होत आहेत. यामुळं वाहनधारकांना हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. इंधनाचा वाढता खर्च आणि वाहन दुरुस्तीचा भार यामुळं सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा शासन आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांकडं लेखी तक्रारी करून तसंच पाठपुरावा करूनही या गंभीर प्रश्नाकडं दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. "आम्ही नियमित कर भरतो. इतर सुविधा उशिरा मिळाल्या तरी चालतील, पण आमचा जीव धोक्यात घालणारे हे खड्डे तातडीनं कायमस्वरूपी भरावेत," अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
गंभीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात : या मार्गावरील खड्ड्यांची तातडीनं आणि दर्जेदार पद्धतीनं दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिक आणि वाहनधारकांनी दिला आहे. एखादी मोठी जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागं होणार का? असा संतप्त सवालही नागरिक उपस्थित करत आहेत. आयटी नगरी म्हणून देशभर ओळख असलेल्या हिंजवडीकडं जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची ही दयनीय अवस्था प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
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