हडपसरच्या रुग्णालयात बॉम्ब ठेवणाऱ्या संशयीत आरोपीला अटक; धावत्या रेल्वेतून एटीएसनं उचललं!
हडपसर येथील रुग्णालयात बॉम्ब ठेवणाऱ्या संशयित आरोपीला दहशतवाद विरोधी पथकानं ताब्यात घेतलं आहे. शिवाजी राठोड नामक संशयीत आरोपीला नागपूर एटीएसनं आज ताब्यात घेतलं.
Published : May 15, 2026 at 4:52 PM IST
पुणे/नागपूर : पुण्यातील हडपसर परिसरातील कामधेनू इस्टेटसमोरील एका सुपर स्पेशालिस्ट खासगी रुग्णालयात बॉम्बसदृश संशयास्पद वस्तू आढळल्याप्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकानं मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील संशयीत आरोपीला एटीएसनं नागपूरमधून ताब्यात घेतलं असून त्याला पुण्याकडे आणण्यात येत आहे. शिवाजी राठोड असं ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयीत आरोपीचं नाव आहे. डॉक्टरांसोबत असलेल्या वैयक्तिक कारणातून त्यानं हा प्रकार केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळला होता बॉम्ब : दोन दिवसांपूर्वी हडपसरमधील कामधेनू इस्टेटच्या पार्किंगसमोरील खासगी रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये बॉम्बसदृश वस्तू आढळून आली होती. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी तातडीनं परिसराची तपासणी करत सुरक्षा यंत्रणा सतर्क केली होती.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी सुमारे 14 जणांची चौकशी केली होती. तपासाच्या आधारे दहशतवाद विरोधी पथकानं नागपुरात कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतलं. पुढील चौकशीसाठी त्याला पुण्यात आणलं जात आहे.
शिवाजी राठोड मुळचा सोलापूरचा रहिवासी : संशयीत आरोपी शिवाजी राठोडला नागपूर रेल्वे स्टेशन वरून अटक करण्यात आली. तो पुणे-कोलकाता आझाद हिंद एक्सप्रेसनं प्रवास करताना त्याला पोलिसांनी अटक केली. तो मूळचा सोलापूरचा रहिवासी असल्याची माहिती आहे. घटना उघडकीस आल्यानंतर आरोपी पुण्यातून कोलकात्याकडे पळून जात असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती पुणे एटीएसला मिळाली होती. त्यानंतर सर्व जिल्ह्यांतील पोलिसांना सतर्क करण्यात आलं होतं.
आरोपीचा आझाद हिंद एक्सप्रेसनं प्रवास : पुणे एटीएस आपल्या मागावर असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आरोपी नागपूरमार्गे पश्चिम बंगालमध्ये पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याचं समोर आलं. या माहितीनंतर पश्चिम बंगालकडे जाणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली होती. रात्री पुण्याहून सुटल्यानंतर सकाळी नागपूरमार्गे कोलकात्याकडे जाणारी आझाद हिंद एक्सप्रेस तसंच पुणे-नागपूर रेल्वे या दोन गाड्यांवर एटीएसनं विशेष लक्ष केंद्रीत केलं होतं. तपासादरम्यान आरोपी आझाद हिंद एक्सप्रेसमध्ये असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी नागपूर रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक 6 वरून त्याला ताब्यात घेतलं.
आरोपीची 6 तास चौकशी : आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर नागपूर एटीएस कार्यालयात तब्बल 6 तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर त्याची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून त्यानंतर पुणे एटीएसच्या ताब्यात दिलं जाणार आहे. पुणे एटीएसचं पथक नागपूरमध्ये दाखल झाल्यानंतर आरोपीला ट्रान्झिट रिमांडवर पुण्यात नेण्यात येणार आहे.
