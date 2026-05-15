ETV Bharat / state

उपचारासाठी पैसे नसल्याने रचला कट; पुणे हॉस्पिटल बॉम्बसदृश प्रकरणाचा उलगडा

पुण्यातील हडपसर परिसरातील कामधेनू इस्टेट येथे असलेल्या एका रुग्णालयाच्या शौचालयात बॉम्बसदृश वस्तू आढळल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.

Pune Hadapsar Hospital Bomb Case
पुणे हॉस्पिटल बॉम्बसदृश प्रकरणाचा उलगडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : हडपसर परिसरातील कामधेनू इस्टेटजवळ असलेल्या एका खासगी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या शौचालयात दोन दिवसांपूर्वी बॉम्बसदृश संशयास्पद वस्तू आढळून आल्यानं खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकानं नागपुरातून एका संशयिताला ताब्यात घेतलं आहे. प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं 10 तारखेला संबंधित रुग्णालयात उपचारासाठी नोंदणी केली होती. उपचारासाठी पैशांची गरज असल्यानं खंडणी उकळण्याच्या उद्देशानं त्याने सुमारे 400 रुपयांचं साहित्य खरेदी करून बॉम्बसदृश वस्तू तयार केली आणि ती रुग्णालयात ठेवली होती.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणाबाबत माहिती देताना पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवण्यात आली. त्यानंतर आरोपीच्या घराची आणि दुकानाची झडती घेण्यात आली असता, डिजिटल क्लॉकचं कव्हर सापडलं, ज्यामुळे तोच आरोपी असल्याचं स्पष्ट झालं.

तपासादरम्यान आरोपी रेल्वेनं नागपूरकडे पळून जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. अकोला पोलिसांच्या मदतीनं त्याला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र अखेर नागपूर रेल्वे स्थानकावरून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. आरोपीला पुण्यात आणण्याची प्रक्रिया सुरू असून, रात्रीपर्यंत त्याला पुण्यात दाखल करण्यात येणार असल्याची माहितीही पोलीस आयुक्तांनी दिली. याबाबत अधिक माहिती देताना पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात कोणताही दहशतवादी संबंध आढळून आलेला नाही. प्राथमिक तपासात जप्त करण्यात आलेल्या उपकरणामध्ये कोणतंही स्फोटक साहित्य नसल्याचं समोर आलं आहे. आरोपीचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहासही आढळलेला नाही.

उपचारासाठी पैसे नसल्यानं रचला कट : तपासानुसार, आरोपी 10 तारखेला स्वतःच्या उपचारासाठी रुग्णालयात गेला होता. उपचारासाठी खर्चाचा अंदाज दिल्यानंतर त्याच्याकडे पैसे नसल्यानं त्यानं खंडणी उकळण्याचा कट रचला. त्यासाठी ऑनलाइन डिजिटल घड्याळ खरेदी करून युट्यूबवरील व्हिडिओंच्या मदतीनं त्यानं बॉम्बसदृश वस्तू तयार केली आणि ती रुग्णालयात ठेवली. या वस्तूमध्ये कोणतंही स्फोटक साहित्य नसल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं. आरोपी मुळचा सोलापूर येथील असून सध्या पुण्यातील मांजरी परिसरात राहत आहे. त्याचे शूजचे दुकान असल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

'आरोपीला पकडण्यासाठी 4-5 लाखांचा खर्च' : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं अवघ्या 400 ते 500 रुपयांच्या साहित्यांमध्ये ही बॉम्बसदृश वस्तू तयार केली होती. यामध्ये सुमारे 150 रुपयांचे स्मार्ट वॉच आणि इतर काही साहित्य खरेदी करण्यात आलं होतं. या माध्यमातून रुग्णालयाकडून खंडणी उकळून त्याच रुग्णालयात उपचार करण्याचा त्याचा उद्देश होता. विशेष म्हणजे, अवघ्या काहीशे रुपयांत तयार करण्यात आलेल्या या बनावट बॉम्बप्रकरणाच्या तपासासाठी गेल्या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस यंत्रणा कामाला लागली होती. आरोपीला पकडण्यासाठी सुमारे 4 ते 5 लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहितीही पोलीस सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा

TAGGED:

PUNE HADAPSAR HOSPITAL BOMB SCARE
PUNE
बॉम्ब
FAKE BOMB CASE PUNE
PUNE HOSPITAL BOMB CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.