पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त प्रशासनाकडून जय्यत तयारी, 'हे' रस्ते असणार बंद!

'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026' च्या पार्श्वभूमीवर आज शहरातील प्रमुख भागांतील शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Pune Grand Tour 2026 : The administration is making extensive preparations for the Pune Grand Challenge Tour
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त प्रशासनाकडून जय्यत तयारी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 2:00 PM IST

पुणे : पुणे शहरात 19 ते 23 जानेवारी 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर 2026' च्या पार्श्वभूमीवर आज (19 जानेवारी) शहरातील प्रमुख भागांतील शाळा, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच या स्पर्धेतील 'प्रोलॉग रेस' आज होत असल्यानं त्यानिमित्त सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेत शहरातील प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये फर्ग्युसन कॉलेज रोड (एफ.सी. रोड), गणेशखिंड रोड, जंगली महाराज रस्ता (जे.एम. रोड) तसंच या मार्गांना जोडणारे उपरस्ते यांचा समावेश आहे. रस्ते बंद राहिल्यामुळं विद्यार्थ्यांना व पालकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त प्रशासनाकडून जय्यत तयारी (ETV Bharat Reporter)

व्यावसायिक शिक्षण संस्था आज बंद असणार : पुणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजीनगर-घोले रोड, विश्रामबागवाडा-कसबा, ढोले पाटील रोड, भवानी पेठ, औंध-बाणेर, कोथरूड-बावधन, सिंहगड रोड तसेच वारजे-कर्वेनगर या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील सर्व अंगणवाड्या, शासकीय व खासगी प्राथमिक-माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये तसंच व्यावसायिक शिक्षण संस्था आज बंद असणार आहे. या स्पर्धेसाठी शहरभर स्वागतासाठी आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त प्रशासनाकडून जय्यत तयारी (ETV Bharat Reporter)

171 सायकलपटू सहभागी होणार : आजपासून सुरू होणाऱ्या या पाच दिवसांच्या स्पर्धेत युरोप, आशिया, ओशनिया आणि आफ्रिका येथून आलेल्या 28 संघांमधील सायकलपटू 437 किलोमीटर लांबीच्या कठीण मार्गावर आपली क्षमता पणाला लावणार आहे. बजाज पुणे ग्रँड टूर ही भारतातील पहिली पाच दिवसांची, बहुपर्यायी पुरुषांसाठीची आंतरखंडीय सायकलिंग स्पर्धा असून, जागतिक व्यावसायिक सायकलिंगमध्ये भारतासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. 437 किलोमीटरच्या या कठीण मार्गावर पाच खंडांतील 35 देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 29 संघांमधील 171 आघाडीचे सायकलपटू सहभागी होत आहेत. ही स्पर्धा 9 तालुके आणि 150 गावांमधून जात पुण्याचा सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक स्थळे आणि ग्रामीण पर्यटन अधोरेखित करणार आहे.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त प्रशासनाकडून जय्यत तयारी (ETV Bharat Reporter)


स्पर्धेचे टप्पे
• 19 जानेवारी 2026: प्रोलॉग (7.5 किमी) – गुडलक चौक
• 20 जानेवारी 2026: टप्पा 1 – मुलशी–मावळ माइल्स (87.2 किमी | उंची 828 मी.)
• 21 जानेवारी 2026: टप्पा 2 – मराठा हेरिटेज सर्किट (105.3 किमी | उंची 1051 मी.)
• 22 जानेवारी 2026: टप्पा 3 – वेस्टर्न घाट्स गेटवे (134 किमी | उंची 1024 मी.)
• 23 जानेवारी 2026: टप्पा 4 – पुणे प्राइड लूप (95 किमी | उंची 578 मी.)

