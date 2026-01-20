पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा; स्पर्धेमुळं शहरातील 'या' तारखेला शाळा आणि रस्ते राहणार बंद
पुण्यात बजाज ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेमुळं दुपारी 12 ते 4 रस्ते बंद राहणार असून शाळांना देखील सुट्टी देण्यात आली आहे.
Published : January 20, 2026 at 8:52 PM IST
पुणे : शहरात 19 ते 24 जानेवारीदरम्यान बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेतील स्टेज 2 आणि स्टेज 4 पुण्यात होणार असून, यासाठी पुणे पोलीस प्रशासनानं संपूर्ण तयारी केली आहे. स्पर्धेदरम्यान शहरातील काही रस्ते वाहन आणि पादचारी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
शहरातील शाळा बंद राहणार : स्पर्धेच्या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गांनी वळवण्यात येणार आहे. मंगळवार, 21 जानेवारी रोजी संबंधित मार्ग दुपारी 12 ते 4 दरम्यान बंद असतील. कोणताही रस्ता 30 मिनिटांपेक्षा जास्तवेळ बंद राहणार नाही. तसंच 23 जानेवारी रोजी स्टेज 4 असल्यानं शहरातील मुख्य रस्ते 12 ते 4 बंद राहणार असून त्या दिवशी शाळांना सुट्टी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहपोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी दिली.
दुपारी 12 ते 4 वाहतूक बंद : सहपोलीस आयुक्त शर्मा यांनी सांगितलं की, "स्टेज 2 स्पर्धा 21 जानेवारी रोजी लेडीज क्लब, ब्लू नाईन चौक, बंडगार्डन येथून सुरू होईल. ही स्पर्धा लष्कर, वानवडी आणि कोंढवा मार्गे पुणे ग्रामीण हद्दीत प्रवेश करून नांदेड सिटी येथे समाप्त होईल. त्यामुळं या मार्गावरील वाहतूक दुपारी 12 ते 4 दरम्यान बंद ठेवण्यात येईल. कॅम्प परिसरातील शाळांना देखील सुट्टी देण्यात आली आहे. स्टेज 4 मध्ये स्पर्धा राधा चौक मार्गे शहरातील विविध रस्त्यांवरून जात बालगंधर्व येथे समाप्त होणार आहे. या मार्गांवरील रस्तेही दुपारी 12 ते 4 दरम्यान बंद राहतील. त्या दिवशी शहरातील शाळांना सुट्टी देण्यात येणार असल्याची माहिती, सहपोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी दिली.
हेही वाचा -
- Ice Stock Competition : राष्ट्रीय आइस स्टॉक स्पर्धेत महाराष्ट्र उपविजेता, छ. संभाजीनगर मधील विद्यार्थ्यांची चमकदार कामगिरी
- Milind Soman : अभिनेते मिलिंद सोमन यांनी सांगितले आपल्या फिटनेसचे राज! पाहा विशेष मुलाखत
- 63 व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेला सुरवात; बालेवाडीतील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात रंगले सामने