पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा; ल्यूक मुडग्वेच्या नेतृत्वाखाली ‘ली निंग स्टार’ संघ विजयी

बजाज ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा थरार पुणेकरांनी अनुभवला. स्पर्धेवर वर्चस्व राखत ली निंग स्टार संघानं सांघिक विजेतेपद पटकावलं. तर श्नायर्को अॅलिक्सेईनं अव्वल क्रमांक पटकावला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
पुणे : 'पुणे प्राइड लूप'मध्ये उसळलेली गर्दी आणि उत्साहाच्या वातावरणात शुक्रवारी 'बजाज पुणे ग्रँड टूर स्पर्धे'चं शानदार समारोप झाला. यात पुण्यातील टप्प्यात ली निंग स्टार संघाच्या ल्यूक मुडग्वेनं बाजी मारली. तर सांघिक विजेतेपद ली निंग स्टार संघानं पटकावलं. चौथ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात श्नायर्को अॅलिक्सेईनं (1 तास 56 मिनिटे 54 से.) अव्वल क्रमांक पटकावला. पाच दिवसांच्या स्पर्धेनं जगात भारताचं पर्यायानं पुण्याचं नाव उंचावलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अभिनेता आमिर खान आणि केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हस्ते 'पुणे ग्रँड टूर'च्या अंतिम टप्प्याला श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी इथं झेंडा दाखवून शुभारंभ केला.

चीनच्या संघानं राखलं वर्चस्व : शुक्रवारी झालेल्या चौथ्या टप्प्यात सायकलस्वारांनी शहराच्या मध्यभागातून 95 किलोमीटरचा प्रवास केला. 578 मीटरची चढण पार करून ही शर्यत पुण्याच्या अनेक ऐतिहासिक रस्त्यांवरून आणि शनिवारवाड्यासारख्या वास्तूंच्या जवळून गेली. चार टप्प्यात सायकलस्वारांनी एकूण 437 किलोमीटर अंतर पार केलं. यात ली निंग स्टार संघानं 28 तास 41 मिनिटे 19 सेकंद अशा एकत्रित वेळेसह संघ क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलं. ल्यूक मुडग्वे याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर चीनच्या या संघानं सर्व चार टप्प्यांवर आपलं वर्चस्व राखलं. स्पेनचा बर्गोस बर्पेललेट बीएच संघ (28 तास 42 मिनिटे 09 से.) दुसऱ्या, तर मलेशियाचा तेरेंगानू सायकलिंग संघ (28 तास 48 मिनिटे 19 से.) तिसऱ्या स्थानावर राहिला. स्पर्धेच्या चौथ्या टप्प्यात 'ली निंग स्टार' संघाच्या अॅलिक्सेईनं बाजी मारली. त्याचा सहकारी कॅमेरून निकोलस स्कॉट यानं दुसऱ्या क्रमांकावर शर्यत पूर्ण केली. तर 'रूजाई इन्शुरन्स विनस्पीड' संघाच्या डायलन हॉपकिन्स यानं तिसरं स्थान मिळवलं. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी ल्यूक होता.

पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

9 तासात स्पर्धा केली पूर्ण : पाच खंडांतील 35 देशांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 29 संघांमधील 164 एलिट (अव्वल) रायडर्सविरुद्ध स्पर्धा करताना ल्यूकनं एकूण 9 तास 33 मिनिटं 04 सेकंद अशा एकूण वेळेत ही शर्यत पूर्ण केली. थायलंडच्या 'रूजाई इन्शुरन्स विनस्पीड' संघाचा आणि ल्यूकचा सर्वांत जवळचा स्पर्धक एलन कार्टर बेटल्स केवळ 14 सेकंदांनी मागं राहिला. तर बेल्जियमचा 'टार्टेलेटो-आयसोरेक्स' संघाचा योर्बेन लॉरीसेन 33 सेकंदांच्या फरकानं तिसऱ्या स्थानावर राहिला.

Pune Grand Tour Competition 2026
ल्यूक मुडग्वे (ETV Bharat Reporter)

स्पर्धेवर राखलं वर्चस्व : ल्यूकनं पहिल्या दिवशी 'मुळशी-मावळ माईल्स'च्या टप्प्यात 'यलो जर्सी' आपल्या नावावर केली होती. त्यानंतर ती शेवटपर्यंत कोणालाही मिळवू दिली नाही. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळं त्यानं स्पर्धेत सर्वाधिक गुण मिळवणारा खेळाडू म्हणून 'ग्रीन जर्सी'देखील पटकावली. अशाप्रकारे, जिद्द आणि धोरणात्मक चातुर्य यांचा मेळ घालून त्यानं या आठवड्याचा यशस्वी समारोप केला.

Pune Grand Tour Competition 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा (ETV Bharat Reporter)

...ते दृश्य विलोभनीय : "माझा संघ खरोखरच खूप चांगला आहे. त्यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत माझी काळजी घेतली. तुम्ही गेल्या दोन दिवसांत पाहिल्याप्रमाणं आमच्या इतर दोन रायडर्सनी विजय मिळवला. त्यामुळं आम्ही तीन वेगवेगळ्या रायडर्ससह विजय मिळवले आहेत आणि आजचा हा विजय मिळवण्यासाठी खूप कष्ट, उत्तम सांघिक काम, भरपूर सराव आणि तासनतास दिलेला वेळ या सर्वांचं योगदान आहे. त्यामुळं हा विजय माझ्या संघासाठी आहे. आजचा दिवस खरोखरच अप्रतिम होता. मी याआधी कधीही अशी गर्दी पाहिली नव्हती. रस्त्याच्या कडेला लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. ते दृश्य विलोभनीय होतं. मला आशा आहे की प्रत्येकानं या रेसिंगचा आनंद घेतला असेल, मला पुढच्या वर्षी पुन्हा इथं यायला नक्कीच आवडेल, अशी प्रतिक्रिया ल्यूकनं दिली.

ऑलिम्पिक स्पर्धांचं यजमानपद भारताला मिळावं : "बजाज पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेला शहर व ग्रामीण भागातील क्रीडारसिकांनी मोठ्या उत्साहात प्रतिसाद दिला आहे. युवक, युवती,महिला, शेतकरी, विद्यार्थी आदी सर्व घटकांचा त्यात सहभाग दिसून आला. आगामी ऑलिम्पिक स्पर्धांचे यजमानपद भारताला मिळावं यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि प्रतिभावंत खेळाडू घडावेत या उद्देशानं श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी इथं उभारण्यात आलं आहे. राज्यासह देशात अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत राहील," असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

Pune Grand Tour Competition 2026
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत आमिर खान (ETV Bharat Reporter)

असा होता अंतिम टप्प्याचं मार्ग : शुक्रवारी दुपारी श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे–बालेवाडी इथून सुरू झालेला अंतिम टप्पा पाषाण, एनसीएल मैदान, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक, राजीव गांधी पूल, रक्षक चौक, काळेवाडी, डांगे चौक, संत तुकाराम महाराज पूल, स्वामी विवेकानंद चौक, भक्ती-शक्ती चौक, त्रिवेणी नगर, पीसीएनटीडीए, स्पाईन रोड, नळस्टॉप, लक्ष्मीनारायण चौक, सेव्हन लव्हज चौक, टर्फ क्लब, नॅशनल वॉर मेमोरियल, साधू वासवानी चौक, शनिवारवाडा, साखर संकुल, एफ.सी. रोड आणि जंगली महाराज रोड मार्गे बालगंधर्व रंगमंदिर इथं समारोपाला पोहोचला. या अंतिम टप्प्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील नागरिकांनी तब्बल 99.15 किलोमीटरच्या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा उभं राहत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकलपटूंना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जवळपास 15 लाख नागरिकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून खेळाडूंच स्वागत केलं.

PUNE GRAND TOUR 2026
ल्यूक मुडग्वे
PUNE GRAND TOUR COMPETITION
LUKE MUDGWAY
PUNE GRAND TOUR COMPETITION 2026

