पुणे पदवीधर निवडणूक : महायुतीत दोन मंत्र्यांमध्ये आतापासूनच संघर्ष, हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील आमनेसामने

पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवरून महायुतीतील दोन मंत्र्यांमध्ये आतापासूनच राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आणखी दीड वर्षे लांब आहे.
कोल्हापूर : पुणे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आणखी दीड वर्ष लांब आहे. पण महायुतीत आतापासूनच कुरघोडीचं राजकारण सुरू झालं आहे. महायुतीतील ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पदवीधर मतदार संघातून शरद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केली. पण याच मतदारसंघातून प्रताप उर्फ भैय्या माने यांच्यासाठी आग्रही असलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी इतक्या लवकर उमेदवारी घोषित करण्याचं कारण काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे. यामुळे महायुतीतील दोन्ही मंत्र्यांमध्ये राजकीय वैर निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
हसन मुश्रीफ काय म्हणाले? : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शक्य त्या ठिकाणी युती केली जाईल. तसंच, ज्या ठिकाणी शक्य नसेल तिथं स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली जाईल. या निवडणुकीत एकमेकांवर टीका न करता महायुतीचा झेंडा फडकवला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर भाष्य करताना मुश्रीफ म्हणाले की, या निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षे अवधी आहे. तरीसुद्धा सध्या चंद्रकांतदादा पाटील उमेदवारीबाबत चर्चा करत आहेत, हे समजत नाही. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शरद लाड कसे पराभूत होतील हे पटवून देऊ, असंही त्यांनी सांगितलं.
अरुण लाड यांनी भैय्या मानेंना आश्वासन दिलं होतं : मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, विद्यमान आमदार अरुण लाड यांनी मागच्यावेळी पुढच्या निवडणुकीत भैय्या माने यांना उमेदवारी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्याआधीच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शरद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केली. चंद्रकांतदादांना भेटल्यानंतर “आताच उमेदवारी घोषित करण्याचं कारण काय?” असा प्रश्न आम्ही विचारणार असल्याचंही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केलं.
प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला सक्षम करा : अतिवृष्टीमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा 30 जूनपूर्वी कोरा केला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे. यावर बोलताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'जे खरोखर अडचणीत आहेत त्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे. मात्र, वारंवार कर्जमाफी होऊनदेखील अनेकजण पुन्हा कर्ज काढतात आणि परतफेड करत नाहीत, त्यांना कर्जमाफी देऊ नये. ज्यांना खरंच गरज आहे, त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना सक्षम केलं पाहिजे'.
चंद्रकांत पाटलांचं स्पष्टीकरण : मुश्रीफांच्या वक्तव्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं, “मी शरद लाड यांची उमेदवारी घोषित केलेली नाही. सांगलीतील माझ्या भाषणात मी फक्त एवढंच म्हटलं होतं की, शरद लाड हे पदवीधर मतदारसंघाचे संभाव्य उमेदवार असू शकतात.” त्यांनी पुढे सांगितलं, “आमच्या पक्षात उमेदवारी घोषित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती असते. मला वैयक्तिकरित्या उमेदवार जाहीर करण्याचा अधिकार नाही.” त्यांनी यासोबतच म्हटलं की, आमदार अरुण लाड यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना काय शब्द दिला, याच्याशी माझ्या पक्षाचा काहीही संबंध नाही. दरम्यान, मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यांमुळे महायुतीत पुणे पदवीधर मतदारसंघावरून सर्व काही सुरळीत नाही, अशी चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगत आहे.
