धंगेकर विरुद्ध मोहोळ वादात मोठी घडामोड: गोखले बिल्डर्सचा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय

माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर सातत्यानं गंभीर आरोप सुरू आहेत. मात्र, आता या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.

Published : October 27, 2025 at 9:12 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 9:22 AM IST

पुणे : शहरातील जैन बोर्डिंग विक्री प्रकरणात गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमधील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर सातत्यानं गंभीर आरोप सुरू आहेत. मात्र, आता या प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. गोखले बिल्डर यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं पत्राद्वारे कळवलं असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी रविवारी दिली. तसेच, त्यांनी स्पष्ट केलं की, "जोपर्यंत कागदोपत्री जैन बोर्डिंगचं नाव पुन्हा नोंदवलं जात नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरू राहील."

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली चिंतन बैठक : पुण्यातील मॉडेल कॉलनी परिसरात असलेली शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (जैन बोर्डिंग) ही एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत मालमत्ता आहे. या जागेच्या विक्रीचा व्यवहार रद्द व्हावा, या मागणीसाठी जैन बोर्डिंग येथे आंदोलन सुरू आहे. रविवारी या ठिकाणी आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी यांच्या उपस्थितीत राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली चिंतन बैठक झाली. या बैठकीनंतर शेट्टी कोल्हापूरकडे जात असताना, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यांना फोन करून या व्यवहाराबाबत माहिती दिली.

राजू शेट्टी (ETV Bharat)

राजू शेट्टी काय म्हणाले? : यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, "रविवारी झालेल्या बैठकीला देशभरातील 86 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमताने ठरवलं की, या व्यवहारात सहभागी सर्व संबंधितांना संपर्क करून हा व्यवहार रद्द करण्याची विनंती करावी. रात्री साडे नऊ वाजता केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा फोन आला. त्यांनी सांगितलं की, आजच्या बैठकीचा आदर ठेवून गोखले बिल्डरांनी एक पत्र दिलं आहे आणि त्यात त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, हा व्यवहार आम्ही रद्द करत आहोत. तसेच, ‘आम्ही दिलेले २३० कोटी रुपये परत द्यावेत’ अशी विनंती त्यांनी केली आहे."

अधिकृत व्यवहार रद्द होणं आवश्यक : तथापि, राजू शेट्टी यांनी पुढे सांगितलं, "गोखले बिल्डरांनी व्यवहार रद्द केल्याचं पत्र दिलं असलं, तरी आम्ही अजून समाधानी नाही. ट्रस्टकडून अधिकृतरित्या हा व्यवहार रद्द होणं आवश्यक आहे. सध्या या मालमत्तेवर गोखले बिल्डरांचं नाव आहे. ते नाव तेव्हाच कमी होईल, जेव्हा ट्रस्टी पुढे येऊन व्यवहार रद्द करतील. जोपर्यंत हे कागदोपत्री होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहणार आहे."

Last Updated : October 27, 2025 at 9:22 AM IST

