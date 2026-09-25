ETV Bharat / state

Pune Ganpati Visarjan 2026 : 'गुलाल उधळणारा पुण्याचा राजा' मार्गस्थ; गुरुजी तालीम मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ

पुण्यात अनंत चतुर्दशीनिमित्त 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात मानाच्या गणपतींसह विविध सार्वजनिक मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला उत्साहात सुरुवात झाली आहे.

Guruji Talim Mandal Miravnuk
'गुलाल उधळणारा पुण्याचा राजा' विसर्जनासाठी रवाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : आपल्या लाडक्या गणरायाचं आगमन झाल्यानंतर नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात बाप्पाची सेवा केली. आता लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याची वेळ आली असून, पुण्यातील मानाच्या तसंच इतर विविध गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. आज अनंत चतुर्दशी निमित्त सकाळी 10 वाजता महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ करण्यात आला. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आणि अतिशय भक्तिमय वातावरणात ही विसर्जन मिरवणूक निघाली आहे.

'पुण्याचा राजा' विसर्जनासाठी रवाना (ETV Bharat)

पुण्यात 'गुलाल उधळणारा पुण्याचा राजा' अशी ओळख असलेल्या, मानाच्या तिसऱ्या श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीलाही मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे. फुलांनी अतिशय सुंदर सजवलेल्या देखण्या रथातून आणि गुलालाची भव्य उधळण करत गुरुजी तालमीच्या गणरायाची विसर्जन मिरवणूक मार्गस्थ झाली आहे. मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गुलालाची उधळण करणं, हेच या मंडळाचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

स्वप्नील आणि सुभाष सरपाले या बंधूंनी हा रथ साकारला आहे. या रथासोबतच नगारावादन आणि ढोल-ताशा पथकांचं वादन देखील मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. पुणे शहरात जवळपास साडेतीन हजारांहून अधिक सार्वजनिक गणेशमंडळे आहेत. मात्र, पुण्यात विसर्जन मिरवणुकीत गुलाल उधळणारं हे एकमेव मानाचं मंडळ असून, या मंडळाची 'पुण्याचा राजा' अशीही ओळख आहे. विसर्जन मिरवणुकीप्रमाणेच आगमन मिरवणुकीतही मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून गुलाल उधळला जातो. आजही विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान मंडळाकडून जागोजागी गुलालाची भव्य उधळण करण्यात येत आहे.

पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात

वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात होत आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप पुणेकर देत आहेत. पुण्यातील मंडई येथील टिळक पुतळा येथे सकाळी दहा वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विविध मान्यवरांच्या हस्ते आरती करत पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली.

हेही वाचा -

पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतही तुकाराम मुंढेंची क्रेझ! अन्नातील भेसळवर रेखाटली रांगोळी

TAGGED:

PUNE GANPATI VISARJAN 2026
PUNYACHA RAJA VISARJAN 2026
गणेशोत्सव
GANESHOTSAV
PUNE GURUJI TALIM MANDAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.