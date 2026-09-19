''मला 'श्रीं'च्या नैवेद्यातही भेसळ नकोय...'', पुण्यात IAS अधिकारी तुकाराम मुंढेंवर देखावा
पुण्यातील बुधवार पेठेतील वीर हनुमान मित्र मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक व प्रामाणिक कार्यशैलीवर आधारित प्रबोधनात्मक देखावा साकारलाय.
Published : September 19, 2026 at 1:48 PM IST
पुणे : पुण्यातील बुधवार पेठ येथील वीर हनुमान मित्र मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कामगिरीवर आधारित एक विशेष प्रबोधनात्मक देखावा साकारला आहे. जगप्रसिद्ध पुणे गणेशोत्सवातील मानाचे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गणपती पाहण्यासाठी मध्यवर्ती भागात भाविकांची प्रचंड गर्दी होत असून, हा अनोखा देखावा सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
या देखाव्याद्वारे "सध्याच्या जगात एक वेळ राम होणं सोपं आहे, पण तुकाराम मुंढे होणं अवघड आहे" असा थेट संदेश देण्यात आला आहे. अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी आयुक्त मुंढे यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेला मंडळानं जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या या प्रामाणिक आणि कडक प्रशासकीय कार्यशैलीमुळेच आज सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना आणि गणेशभक्तांना शुद्ध तसेच भेसळमुक्त अन्नपदार्थ मिळत आहेत, कृतज्ञतेची भावना या देखाव्यातून मांडण्यात आली आहे.
यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले, ''गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही गणेशोत्सवात विविध सामाजिक विषयांवर देखावे सादर करत असतो. यंदा आम्ही तुकाराम मुंढे यांच्यावर देखावा केला असून, त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे आज नागरिकांना चांगलं अन्न मिळत आहे; तेच दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या माध्यमातून करत आहोत. तसंच आमच्या मंडळाची विशेष बाब म्हणजे, सर्वधर्मसमभावाच्या भावनेतून आज आमच्या मंडळात प्रत्येक जाती-धर्माचे लोक येत असून, ते प्रत्यक्षपणे मंडळात काम करत आहेत.''
तुकाराम मुंढे हे नाव अधिकारी म्हणून जितकं चर्चेत आहे, तितकंच एक माणूस म्हणूनही ते प्रसिद्ध आहेत. ज्या खात्यात त्यांनी काम केलं, तिथं आपल्या कार्यपद्धतीची छाप सोडणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. अन्न व औषध विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली. त्यांच्या याच कार्यपद्धतीमुळं ते सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनले.
तुकाराम मुंढे यांची 'अशी' राहिली आहे कारकीर्द
1. ऑगस्ट 2005 - प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी सोलापूर.
2. सप्टेंबर 2007 - उप जिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग.
3. जानेवारी 2008 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर.
4. मार्च 2009 - आयुक्त, आदिवासी विभाग.
5. जुलै 2009 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाशिम.
6. जून 2010 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कल्याण.
7. जून 2011 - जिल्हाधिकारी, जालना.
8. सप्टेंबर 2012 - विक्रीकर सहआयुक्त मुंबई.
9. नोव्हेंबर 2014 - सोलापूर जिल्हाधिकारी.
10. मे 2016 - आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.
11. मार्च 2017 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमपीएल, पुणे.
12. फेब्रुवारी 2018 - आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका.
13. नोव्हेंबर 2018 - सहसचिव, नियोजन.
14. डिसेंबर 2018 - प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई.
15. जानेवारी 2020 - आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका.
16. ऑगस्ट 2020 - सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
17. जानेवारी 2021 - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत.
18. सप्टेंबर 2022 – आयुक्त, आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.
19. एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास
20. जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग
21. जुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग
22. जून 2024 - विकास आयुक्त, असंघटित कामगार विभाग (मुंबई)
23. ऑगस्ट 2025 – सचिव, दिव्यांग कल्याण आयुक्त, मंत्रालय
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