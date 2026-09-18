जिलब्या, भांग्या ते बटाट्या मारुती... पुण्याच्या मारुती मंदिरांची नावं एवढी अजब का? वाचा यामागील रंजक इतिहास!
तुळशीबागेतील मयूरेश मित्र मंडळानं यंदाच्या गणेशोत्सवात 'अजब पुणेकरांचे गजब मारुती' या अभिनव देखाव्यातून पुण्यातील 25 ऐतिहासिक व वैशिष्ट्यपूर्ण मारुती मंदिरांचा रंजक इतिहास मांडला आहे.
Published : September 18, 2026 at 4:57 PM IST
पुणे : पुण्याच्या वैभवशाली परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली असून लाडक्या गणरायाच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक विविध मंडळांना भेट देत आहेत. पुणे शहरात विविध मंडळांच्या वतीनं सामाजिक विषयांवर देखावे सादर करण्यात आले आहेत. हे देखावे पाहण्यासाठी भाविक मोठी गर्दी करत आहेत. पुण्यात 'पुणे तिथे काय उणे' असं म्हटलं जातं आणि याची प्रचिती विविध माध्यमांतून येत असते. असं असतानाच, पुण्यातील तुळशीबाग येथील मयूरेश मित्र मंडळाच्या वतीनं 'अजब पुणेकरांचे गजब मारुती' या संकल्पनेअंतर्गत पुण्यातील ऐतिहासिक मारुती मंदिरांची माहिती देण्यात आली आहे.
अजब पुणेकरांचे गजब मारुती
पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीनं गणेशोत्सवात सामाजिक, ऐतिहासिक आणि प्रबोधनात्मक विषयांवर देखावे तयार केले जातात आणि ते पाहण्यासाठी भाविक मोठी गर्दी करत असतात. साधारणत: आपण पाहतो की एका गावात एकच मारुतीचं मंदिर पाहायला मिळतं. परंतु, पुण्यात तसं नसून येथील पेठांमध्ये विविध मारुती मंदिरे पाहायला मिळतात. या प्रत्येक मारुती मंदिराला एक विशिष्ट नाव असून, त्यासोबत एक इतिहासदेखील जोडलेला आहे. पुण्यातील याच मारुती मंदिरांची माहिती आणि त्यांची नावं देखाव्यातून तुळशीबागेतील नामांकित 'मयूरेश मित्र मंडळा'नं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुण्यातील तुळशीबाग येथील मयुरेश मित्र मंडळानं यंदा 79व्या वर्षात पदार्पण केलं असून, यंदाच्या गणेशोत्सवात "अजब पुणेकरांचे गजब मारुती" हा अनोखा आणि ऐतिहासिक वारसा उलगडणारा माहितीपूर्ण देखावा सादर केला आहे. हा देखावा पाहण्यासाठी भाविक मोठी गर्दी करत आहेत.
12 ते 15 वर्षांची 'मराठी चळवळ' व वाचन संस्कृती...
यावेळी मंडळाचे उत्सवप्रमुख राहुल खेरे म्हणाले की, गेल्या 12 ते 15 वर्षांपासून मंडळानं एक अभिनव 'मराठी चळवळ' हाती घेतली आहे. आमच्याकडे भाविक बाप्पाचं दर्शन घ्यायलाही येतात आणि वाचन करायलाही येतात. यापूर्वी मंडळानं पुणेरी पाट्या, ग्राफिटी, आचार्य अत्रे यांच्या विनोदी किस्स्यांवर आधारित देखावे, व्यंगचित्रे आणि वात्रटिका असे अनेक रंजक उपक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत. यंदा पुणे शहराच्या गल्लीबोळांतील मारुती मंदिरांचा रंजक इतिहास देखाव्यातून मांडण्यात आला आहे. पुण्यात सुमारे 100 हून अधिक मारुती मंदिरे असून, त्यातील बहुतांश मंदिरांना पेशवेकालीन, शिवकालीन आणि ब्रिटिशकालीन मोठा इतिहास आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार मंडळानं यंदा 25 निवडक व वैशिष्ट्यपूर्ण मारुती मंदिरांची सविस्तर माहिती भाविकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे.
पुणेकरांचा उदंड प्रतिसाद
उत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हा देखावा पाहण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. स्थानिक नागरिकांनाही त्यांच्या परिसरातील मारुती मंदिरांच्या नावामागील अज्ञात इतिहास या माध्यमातून समजल्यानं भाविकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. "पुण्याचा हा समृद्ध वारसा लोकांपर्यंत पोहोचवणं ही मारुतीरायाचीच कृपा आहे," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
पुण्यातील मारुती मंदिरांची नावे आणि इतिहास...
भांग्या मारुती
भांग्या मारुतीचं हे मंदिर बुधवार पेठेतील वसंत टॉकीज शेजारी आहे. पूर्वी या मंदिराच्या परिसरात लोक भांग विकत असत, त्यामुळे याला 'भांग्या मारुती' म्हणतात. तसंच या मारुतीला 'वाढपी मारुती' असंही म्हटलं जातं. पूर्वी लग्नसमारंभ घरातच होत असल्यामुळे जेवण वाढणाऱ्या 'वाढपींची' गरज भासायची. हे वाढपी रोजगाराच्या शोधात या मंदिराशेजारी येऊन एकत्र बसत असत, म्हणूनच या मंदिराला 'वाढपी मारुती' असंही नाव पडलं.
सोन्या मारुती
सोन्या मारुती हा पुण्यातील अतिशय जुन्या मारुतींपैकी एक आहे. या मंदिराच्या आजूबाजूला सोन्याचा आणि सराफांचा मोठा बाजार असल्यामुळे याला 'सोन्या मारुती' असं म्हणतात. या मंदिरातील मारुतीची मूर्ती आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा बदलण्यात आली आहे.
वीर मारुती
लक्ष्मी रस्त्यावरून अहिल्यादेवी शाळेकडून बालगंधर्व पुलाकडे जाताना, पुलाच्या अंदाजे २०० मीटर अलीकडे शनिवार पेठेत वीर मारुती मंदिर आहे. पुण्यातील जी सैनिक घराणी पानिपतच्या युद्धात लढून धारातीर्थी पडली होती, त्या घराण्यांतील ज्येष्ठ पुत्र वीरासारखा वेश परिधान करून, हातात तलवार घेऊन नाचत-गाजत मारुतीच्या भेटीला येतो. येथे येऊन मारुतीला मिठी मारली की, त्या घरातील वीर थेट देवापर्यंत पोहोचतो, अशी भाविकांची श्रद्धा व परंपरा आहे. हा भेटीचा सोहळा धुळवडीच्या दिवशी पार पडतो. या मंदिरातील मारुतीच्या मूर्तीला मिशा आहेत. मिशा असणारी ही भारतातील कदाचित एकमेव मारुतीची मूर्ती असावी. वीराचे प्रतीक म्हणूनच या मूर्तीला मिशा असाव्यात. ही परंपरा आजही अविरत सुरू आहे.
जिलब्या मारुती
हे मंदिर तुळशीबागेतील राम मंदिरासमोर आहे. या मंदिराच्या आजूबाजूला पूर्वी हलवायांची अनेक दुकानं होती. यांमधील एक हलवाई रोज मारुतीला ११ किंवा २१ जिलब्यांचा हार घालत असे आणि त्यानंतरच आपल्या व्यवसायाला सुरुवात करत असे. तेव्हापासून या मारुतीचे 'जिलब्या मारुती' हे नाव प्रचलित झाले.
पावट्या मारुती
सोन्या मारुती चौकातून पुढे आल्यावर मोती चौक लागतो, तिथे 'पावट्या मारुती' मंदिर आहे. या मोती चौकाचं वैशिष्ट्य असं की, १८८० च्या सुमारास पुण्यातील कोणत्याही चौकाला विशिष्ट नाव नव्हतं. मात्र, काही अतिशय विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेजांमध्ये केवळ दोनच चौकांच्या नावांचा उल्लेख आढळतो; त्यापैकी एक म्हणजे 'मोती चौक'. कारण, तिथे पूर्वी मोती विकले जायचे. तसंच, या चौकातील मारुती मंदिराच्या जवळ मोठ्या प्रमाणावर पावटा (एक प्रकारचे कडधान्य) विकणाऱ्यांचा बाजार भरायचा, म्हणूनच याला 'पावट्या मारुती' असे म्हणतात.
रोकडोबा मारुती
रोकडोबा मारुती हे मंदिर पुण्यातील अतिशय जुनं, म्हणजेच शिवकालीन आहे. 'रोकडोबा' या शब्दाचा अर्थ 'तात्काळ किंवा त्वरित पावणारा' असा होतो. या मारुतीचा इतिहास असा आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुण्यात तळ ठोकून बसलेल्या शाहिस्तेखानाचा पाडाव करण्यासाठी लाल महालाकडे जाण्यापूर्वी या मंदिरात येऊन दर्शन घेतलं होतं, असा इतिहास येथील जुने जाणकार सांगतात. शिवरायांसोबत त्यांचे सरदार शिरोळे असायचे. त्यांनी भांबुर्डे गावचे बहिरट पाटील हे आपले मित्र असून ते स्वराज्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ असल्याचे सांगितल्यावर, छत्रपती शिवरायांनी त्यांना बोलावून घेण्याची आज्ञा केली. शाहिस्तेखानाच्या मोहिमेवर जाताना शिवराय आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रोकडोबा मंदिरापाशी आपले घोडे (अश्व) बांधून ठेवले होते. लाल महालाकडे कूच करण्यापूर्वी त्यांनी रोकडोबा महाराजांचं दर्शन घेतलं होतं, असं स्थानिक नागरिक सांगतात.
बटाट्या मारुती
बटाट्या मारुतीचं मंदिर शनिवार वाड्याच्या समोरील प्रांगणात आहे. हे मंदिरसुद्धा अतिशय जुनं असून, साधारणतः २०० वर्षांपूर्वीचं आहे. या मूर्तीचं वैशिष्ट्य असं की, सर्वसाधारणपणे इतर सर्व ठिकाणी मारुतीच्या मूर्ती उभ्या स्वरूपात असतात; मात्र ही मूर्ती बसलेल्या अवस्थेत आहे. ऐतिहासिक नोंदींनुसार, पूर्वी या मंदिराच्या आजूबाजूला बटाटा विकणाऱ्यांचा मोठा बाजार भरत असे, म्हणूनच याला 'बटाट्या मारुती' असं नाव पडलं. सन 1923 मध्ये जेव्हा शनिवार वाड्यासमोरील पुलाचं काम पूर्ण झालं, त्यावेळी या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला होता.
पत्र्या मारुती
नारायण पेठेतील या प्राचीन हनुमान मंदिरावर सन 1867 पासून पत्र्याचं छप्पर आहे. ब्रिटिश काळात पुण्यात ससून रुग्णालय (हॉस्पिटल) बांधण्यासाठी काही पत्रे आणण्यात आले होते. त्यांपैकी उरलेले पत्रे या मारुती मंदिराच्या छपरासाठी देण्यात आले. त्या काळात लोकांची घरं प्रामुख्यानं कौलारू किंवा मातीची असायची, त्यामुळे मारुती मंदिराला पहिल्यांदाच पत्र्याची शेड लावण्यात आली होती. त्या काळी लोकांना पत्र्याचं मोठं कौतुक वाटायचं; म्हणूनच लोकांनी या मंदिराचं नाव 'पत्र्या मारुती' असं ठेवलं.
शकुनी मारुती
शकुनी मारुती हे मंदिर पुण्यातील लोखंडे तालीम परिसरात आहे. या मारुतीच्या दर्शनाला गेल्यामुळे शुभ शकुन होतो (चांगलं काम मार्गस्थ होतं), अशी भाविकांची श्रद्धा आहे; म्हणूनच याला 'शकुनी मारुती' असे म्हणतात.
नागनाथ पार मारुती
नागनाथ पार मारुती हे मंदिरसुद्धा पेशवेकालीन आहे. हा ऐतिहासिक पार पेशवेकाळात बांधण्यात आला. बळवंतराव नागनाथ यांना हत्तीच्या पायाखाली तुडवून मारण्याची कठोर शिक्षा ज्या ठिकाणी अमलात आणली गेली, तीच ही जागा म्हणजेच 'नागनाथ पार' होय. नागनाथ यांनी पेशव्यांविरुद्ध कटकारस्थान रचल्यामुळे त्यांना ही देहदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांना तत्कालीन शनिपार मंदिराशेजारी साखळदंडांनी आणि बेड्यांनी हत्तीच्या मागच्या पायाला जखडण्यात आले. त्यानंतर तो हत्ती पळत पळत सध्याच्या नागनाथ पाराच्या जागेवर आला, तेव्हा नागनाथ बेशुद्ध झाले होते. तिथे हत्तीने त्यांच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्यांचा चेंदामेंदा केला. भविष्यात पेशवाईविरुद्ध कोणीही असा कट किंवा फितुरी करू नये आणि सर्वांवर वचक बसावा, म्हणून नाना फडणवीस यांनी याच ठिकाणी हा पार बांधण्याची व्यवस्था केली.
पोटसुळ्या मारुती
डुल्या मारुतीच्या पुढे, लक्ष्मी रस्त्यावर पोटसुळ्या मारुतीचं मंदिर आहे. या मारुतीचं वैशिष्ट्य असं की, ज्या कोणाला पोटाचे आजार किंवा व्याधी असतील, अशा व्यक्तीनं येथे येऊन सेवा किंवा मारुतीची पूजा-अर्चा केल्यास पोटाचे सर्व विकार बरे होतात, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. पोटाचे दुखणं बरं करत असल्यामुळेच याला 'पोटसुळ्या मारुती' असं म्हणतात.
पासोड्या मारुती
पासोड्या मारुतीचं हे मंदिर बुधवार पेठेतील प्रसिद्ध 'पासोड्या विठोबा' मंदिराच्या शेजारीच आहे. पूर्वी या मंदिराच्या परिसरात लोक पासोड्या (जाड कापडी पिशव्या किंवा अंथरूण) विकायला बसत असत, त्यामुळे या मंदिराला 'पासोड्या मारुती' असं नाव पडलं आहे.
उंबऱ्या मारुती
उंबऱ्या मारुतीचं हे मंदिर पुण्याच्या तपकीर गल्लीमध्ये आहे. पूर्वी या मारुती मंदिराच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात उंबराची झाडे होती आणि ही मारुतीची मूर्ती उंबराच्या झाडाखालीच विराजमान होती. यामुळेच या मंदिराला 'उंबऱ्या मारुती' असं नाव देण्यात आले.
जुळे मारुती
पुण्यातील शिवाजी मंदिरासमोर 'जुळे मारुती'चं मंदिर आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं की, येथे मारुतीच्या दोन मूर्ती आहेत; त्यांतील एक मारुती उजवीकडे तर दुसरा मारुती डावीकडे पाहत आहे. काही वर्षांपूर्वी रस्ता रुंदीकरणाच्या कामामुळे हे मंदिर जवळील एका इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलं. ज्याप्रमाणे उजव्या सोंडेचा गणपती नवसाला पावणारा मानला जातो, त्याचप्रमाणे उजवीकडे मुख असलेला हा मारुतीदेखील नवसाला पावतो, अशी भाविकांची गाढ श्रद्धा आहे. हा मारुती अतिशय जागृत असून, त्याची उपासना केल्यावर संकट दूर झाल्याची प्रचिती अनेकांना आली आहे.
गंजीचा मारुती
गंजीचा मारुती हा पुण्यातील अतिशय जुन्या मारुतींपैकी एक आहे. पुण्यात ज्या काही 6 ते साडेसहा फूट उंचीच्या भव्य मारुती मूर्ती आहेत, त्यांपैकीच हा एक मारुती आहे. पूर्वी येथे 'हनुमंत पेठ' नावाची पेठ होती, हा मारुती त्याच पेठेतील मुख्य मारुती म्हणून ओळखला जायचा. या मंदिरातील मारुतीच्या मूर्तीच्या उजव्या बाजूला तीन सोंडेचा गणपती आहे. ही मूर्ती अतिशय रेखीव आणि प्रसन्न आहे. येथे गणपती आणि मारुती यांचं एकाच ठिकाणी एकत्र दर्शन घेता येतं. हे मंदिर क्वार्टर गेट चौकाच्या अगदी उजव्या बाजूला असून, पुण्यात आल्यावर आवर्जून पाहावं, असं हे स्थान आहे.
डुल्या मारुती
डुल्या मारुती हेसुद्धा पुण्यातील एक अत्यंत जुनं मारुती मंदिर आहे. हे मंदिर पुण्यातील गणेश पेठेत स्थित आहे. या मारुतीविषयी दोन आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. पहिली आख्यायिका अशी की, पेशवे जेव्हा मोहिमेवर किंवा स्वारीवर निघत, त्या वेळी ते या मारुतीची आज्ञा घेण्यासाठी येत असत; मारुतीच्या मूर्तीनं मान हलवून होकार दिला, तरच ते स्वारीवर पुढे निघत. दुसरी आख्यायिका अशी आहे की, सन 1761 मध्ये जेव्हा पानिपतची ऐतिहासिक लढाई झाली आणि त्यात अनेक मराठी सैनिक धारातीर्थी पडले, तेव्हा त्या दुःखानं या मारुतीची मूर्ती डोलू लागली (मान हलवू लागली). तेव्हापासून या मंदिराला 'डुल्या मारुती' असं नाव पडलं.
लेंड्या मारुती
हा मारुती पुण्याच्या नारायण पेठ परिसरात आहे. जुन्या काळी, म्हणजेच पानशेत पुराच्या पूर्वी, या परिसरात धनगर समाजाच्या लोकांची वस्ती होती. मुठा नदीच्या किनाऱ्यावर शेळ्या-मेंढ्यांना मुबलक चारा मिळत असल्यानं ते येथे येत असत. ठरलेल्या वेळेनुसार धनगर बांधव येथील एका वडाच्या झाडाच्या सावलीत मारुतीरायाच्या चरणांशी विश्रांती घेत आणि त्यांच्यासोबत त्यांची जनावरेही आजूबाजूला बसत असत. त्या वेळी या परिसरात लेंड्या (शेळ्या-मेंढ्यांची विष्ठा) मोठ्या प्रमाणावर पडत असत, याच कारणावरून या मंदिराला 'लेंड्या मारुती' असं नाव पडलं.
भिकारदास मारुती
भिकारदास मारुती मंदिर पुण्याच्या सदाशिव पेठेत असून, या मंदिराची स्थापना साधारणतः 150 ते 200 वर्षांपूर्वी झाली आहे. त्या काळी या मंदिराची स्थापना गुजराती समाजातील 'भिकारदास सराफ' नावाच्या एका व्यक्तीने केली होती. भिकारदास हे त्यांच्या दानशूर वृत्तीमुळे या परिसरात अत्यंत प्रसिद्ध होतं. त्यांनी एक बाग विकत घेऊन त्या जागेत हनुमानाचं मंदिर बांधलं होतं, म्हणूनच या मंदिराला 'भिकारदास मारुती' असं नाव देण्यात आलं. हे मंदिर अतिशय जागृत देवस्थान मानलं जातं. या मारुतीची मनोभावे सेवा आणि पूजा-अर्चा केल्यास अनेक भाविकांचे नवस पूर्ण होतात, अशी या मंदिराची ख्याती आहे.
खरकटा मारुती
खरकटा मारुतीचं हे मंदिर तुळशीबागेतील सुप्रसिद्ध राम मंदिराच्या आवारात आहे. पूर्वीच्या काळी भाविक किंवा प्रवासी बाहेरगावाहून पुण्यात यायचे, तेव्हा ते सोबतीला जेवणासाठी शिदोरी घेऊन येत असत. राम मंदिराच्या परिसरात जेवण केल्यानंतर उरलेलं अन्न किंवा खरकटे तिथेच टाकलं जायचं, याच कारणामुळे या मूर्तीला 'खरकटा मारुती' असं नाव पडलं.
उंटाड्या मारुती
उंटाड्या मारुती हासुद्धा पुण्यातील एक ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध मारुती आहे. रास्ता पेठेतील के. ई. एम. रुग्णालयासमोर (हॉस्पिटल) या मारुतीचं मंदिर आहे. पेशवे काळात या परिसरात लष्कराचे उंट बांधले जात असत (उंटखाना होता), म्हणूनच याला 'उंटाड्या मारुती' म्हणतात. हा मारुती नवसाला पावणारा आहे, अशी अनेक भाविकांची गाढ श्रद्धा आहे. नरवीर स्वरूपातील ही मारुतीची मूर्ती अतिशय रेखीव आणि सुंदर आहे. समर्थ रामदास स्वामींनीसुद्धा येथे येऊन मारुतीरायाची पूजा केली होती, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
दुध्या मारुती
शुक्रवार पेठेत दुध्या मारुतीचं मंदिर आहे. पूर्वी या मंदिराच्या परिसरात गाई-म्हशींचे मोठे गोठे होते आणि येथून दूध-तुपाची मोठी विक्री व्हायची. त्या काळी इतर मंदिरांमध्ये भाविक देवांना अंघोळीसाठी पाणी अर्पण करायचे; मात्र या मंदिराच्या परिसरातील गवळी बांधव येथील मारुतीला दुधाने अभिषेक (अंघोळ) घालायचे. त्यामुळे या मारुतीला 'दुध्या मारुती' म्हणून ओळखलं जातं. या मारुतीच्या मूर्तीचा उजवा हात अभय मुद्रेत (स्वरूपात) असून, डाव्या हातात द्रोणागिरी पर्वत आहे.
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