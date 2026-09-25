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पुणे तांबडी जोगेश्वरी गणपती विसर्जन मिरवणूक : मुस्लिम बांधवांकडून बाप्पाचं स्वागत; 20 वर्षांची अनोखी परंपरा

पुण्यातील मानाचा दुसरा 'श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती' मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी आणि आई तुळजाभवानीच्या जिवंत देखाव्यांनी गणेशभक्तांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं.

Tambdi Jogeshwari Ganpati visarjan
पुण्याच्या मानाच्या दुसऱ्या गणपतीच्या मिरवणुकीत सर्वधर्मसमभावाचा संदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 5:38 PM IST

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पुणे : पुण्याची वैभवशाली परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात होत असून, "गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया"च्या जयघोषात पुणेकर आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत. पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीला आज मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली असून, पुण्याचा मानाचा दुसरा गणपती 'श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती'ची विसर्जन मिरवणूक पारंपरिक पद्धतीनं आणि भक्तिमय वातावरणात सुरू झाली आहे.

तांबडी जोगेश्वरी गणपती विसर्जन मिरवणूक (ETV Bharat)

मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशे, पारंपरिक बँड आणि विविध धार्मिक व सांस्कृतिक देखाव्यांनी रंगत आणली. यावेळी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा जिवंत देखावा सादर करण्यात आला. या देखाव्यानं गणेशभक्तांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं.

तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य यंदाही पाहायला मिळालं. गेल्या तब्बल वीस वर्षांपासून मुस्लिम बांधवांकडून मानाच्या गणपती मंडळांचं बेलबाग चौक येथे स्वागत करण्यात येत असून, गणेशभक्तांना अत्तर लावले जात आहे. यंदाही मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या श्रद्धेनं आणि आपुलकीनं बाप्पाचं स्वागत केलं, तर गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुस्लिम बांधवांचं स्वागत केलं. यावेळी एकमेकांची गळाभेट घेत धार्मिक सलोखा आणि सर्वधर्मसमभावाचा संदेश देण्यात आला.

यावेळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की, मुस्लिम बांधवांकडून गेल्या वीस वर्षांपासून तांबडी जोगेश्वरी गणपती बाप्पाचं स्वागत केलं जात आहे. ही केवळ एक परंपरा नसून, समाजात एकोपा, बंधुभाव आणि सर्वधर्मसमभावाची भावना जपणारा हा उपक्रम आहे. गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव न राहता समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणणारा उत्सव म्हणूनही ओळखला जातो. तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत गेल्या वीस वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा त्याचंच उदाहरण ठरत आहे. गणेशभक्त आणि मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत बाप्पाचं स्वागत केल्यानं मिरवणुकीत बंधुभावाचं वातावरण निर्माण झालं.

दरम्यान, यंदाच्या मिरवणुकीत आई तुळजाभवानीचा जिवंत देखावाही सादर करण्यात आला. या देखाव्यात सोन्यानं सजलेली तुळजाभवानीची प्रतिकृती साकारण्यात आली होती. हा देखावा पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. तुळजाभवानीचं दर्शन घेण्यासाठी गणेशभक्तांमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळाला. भक्तांनी मोठ्या आत्मीयतेनं या जिवंत देखाव्याचं दर्शन घेतलं. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा जिवंत देखावा, आई तुळजाभवानीचा भव्य देखावा, पारंपरिक बँड आणि बाप्पाच्या जयघोषानं तांबडी जोगेश्वरी गणपतीची विसर्जन मिरवणूक भक्तिमय वातावरणात पुढे सरकली. या मिरवणुकीत धार्मिक श्रद्धेसोबतच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक एकोप्याचं दर्शन घडलं.

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TAGGED:

TAMBDI JOGESHWARI GANPATI
तांबडी जोगेश्वरी गणपती विसर्जन
गणेशोत्सव
GANESHOTSAV
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