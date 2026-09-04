Pune Ganeshotsav 2026 : पुण्यात यंदा अजित पवार यांच्यावर विशेष देखावा; मूर्तिकार सतीश तारूंची संकल्पना, 'या' मंडळाकडून बुकिंग!
एआयच्या आधुनिक युगातही यंदाच्या पुणे गणेशोत्सवात जिवंत देखाव्यांची क्रेझ कायम असून, मूर्तिकार सतीश तारू यांनी अजित पवार आणि बिबट्यांच्या समस्येवर आधारित देखावे साकारले आहेत.
Published : September 4, 2026 at 4:17 PM IST
पुणे : अवघ्या काही दिवसांवर गणेशोत्सव सोहळा येऊन ठेपला असून, गणेशोत्सव मंडळांची तयारीची लगबग सुरू झाली आहे. बाजारपेठेसह मूर्तिकारही बाप्पाच्या आगमनाच्या तयारीला लागले आहेत. सध्या एआयच्या (AI) युगात अनेक जण एआयद्वारे बाप्पाच्या मूर्तींचे डिझाईन बनवत असून, याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. असं असलं तरी, यंदा गणेशोत्सवात मूर्तींच्या देखाव्यांना मोठी मागणी आहे. यातच यंदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आधारित एक देखावा साकारण्यात आला आहे.
पुण्यातील प्रसिद्ध मूर्तिकार सतीश तारू हे गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजातील ज्वलंत तसंच विविध समाजप्रबोधनात्मक विषयांवर देखावे बनवत असतात. ते एक छंद म्हणून हे काम करतात. गणेशोत्सवात मंडळांकडून विविध विषयांवरील देखावे साकारले जातात. फक्त पुणे शहरच नव्हे, तर राज्यातील विविध गणेश मंडळांच्या वतीनं ज्वलंत विषय घेऊन देखाव्यांतून समाजप्रबोधन करण्याचं काम केलं जातं. मूर्तिकार सतीश तारू यांना यंदा या क्षेत्रात 50 वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव असून, ते विविध विषयांवर आधारित देखावे तयार करत असतात.
अजित पवार यांच्यावर विशेष देखावा
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ओळख 'कामाचा माणूस' तसेच जागेवरच निर्णय घेणारे नेते अशी होती. राज्याच्या तसंच पुणे जिल्ह्याच्या विकासात मोलाचं योगदान असलेल्या अजित पवार यांच्यावर यंदा मूर्तिकार सतीश तारू यांनी एक देखावा तयार केला असून, तो पुण्यातील गोखलेनगर येथील एका मंडळानं बुक केला आहे. सध्या पुणे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले असून, नागरिक विविध समस्यांवरून रस्त्यावर उतरत आहेत. असं असताना, या देखाव्यातून काही लोक थेट अजित पवार यांच्यासमोरच आपलं म्हणणं मांडत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.
सध्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांकडून एआय (AI) तसेच चॅटजीपीटीचा (ChatGPT) वापर केला जात आहे. गणेशोत्सवातही बाप्पाच्या मूर्तीला कशा पद्धतीनं रंगवता येईल तसेच देखावा कसा करता येईल, यासाठी चॅटजीपीटी आणि एआयची मदत घेतली जात आहे. असे असूनही मूर्तिकार सतीश तारू यांच्या माध्यमातून बनवल्या जाणाऱ्या सामाजिक विषयांवरील मूर्तींच्या देखाव्यांना मात्र मागणी वाढतच चालली आहे. एआयचा कोणताही फटका अजूनतरी आपल्या कामाला बसला नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
बिबट्यांवर देखील देखावा..
समाजात सुरू असलेले ज्वलंत विषय घेऊन गणेशोत्सव मंडळे देखावे तयार करत असतात. यात गड-किल्ल्यांचं संवर्धन, पर्यावरण आणि लहान मुलांकडून होणारा मोबाईलचा अतिवापर अशा विविध विषयांवर देखावे केले जातात. गेल्या काही काळापासून शहरी भागात बिबट्यांचा वावर तसेच त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. या गंभीर विषयावरही मूर्तिकार सतीश तारू यांनी एक देखावा तयार केला आहे. या देखाव्यात लहान मुलं खेळत असताना तिथं अचानक बिबट्या येतो. तेव्हा 'तू इथे कसा काय आलास?' असा प्रश्न मुलं त्याला विचारतात. यावर तो मुलांना उत्तर देतो की, 'ही जागा माझीच आहे. मात्र, नागरिकांनी वस्ती वाढवण्यासाठी आमच्या जंगलांची कत्तल केल्यामुळे आम्हाला शहरात यावं लागत आहे', असा संदेश या देखाव्यातून देण्यात आला आहे.
'प्रशासनाचा दादा'
याबाबत मूर्तिकार सतीश तारू म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीमुळे आज-काल पुणेकरांमध्ये दादांची नेहमीच चर्चा आणि आठवण होत असते. यंदा 'प्रशासनाचा दादा' या संकल्पनेवर आधारित अजित पवार यांच्यावर एक देखावा तयार करण्यात आला आहे. तसंच सध्या लहान मुलांमध्ये मोबाईलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. या मोबाईलमुळे लहान मुलांचं जे नुकसान होत आहे, त्यावरही एक प्रबोधनात्मक देखावा साकारण्यात आला आहे. सध्या पुणे शहरातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असल्यानं मंडळांकडून मूर्तींच्या देखाव्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मात्र, आमच्याकडे जागेचा अभाव असल्यानं आम्ही मर्यादित काम करतो. तरीही यंदा विविध विषयांवर 20 देखावे बनवण्यात आले आहेत. अनेक मंडळे केवळ लाईट किंवा साऊंड सिस्टीमवर मोठा खर्च करण्यापेक्षा सामाजिक प्रबोधन व्हावे म्हणून मूर्तींच्या देखाव्यांवर खर्च करण्यास पसंती देतात, असंही त्यांनी या वेळी सांगितलं.
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