कसबा पेठेतील हनुमान मंडळानं साकारलं 80च्या दशकातील जुनं पुणे, 'पुनवडी' पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी
पुण्यातील कसबा पेठेतील हनुमान मंडळानं 80च्या दशकातील 'पुनवडी'चा जिवंत देखावा साकारला आहे. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : September 17, 2026 at 4:31 PM IST
पुणे : पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध आहे. पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीनं कारण्यात आलेले देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. सध्या ‘एआय’चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) काळ असून, यामध्ये 80च्या दशकातील फोटो बनवून ते सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याचा ट्रेंड पाहायला मिळत असला, तरी पुण्यातील कसबा पेठ परिसरातील श्री हनुमान मित्र मंडळ प्रतिष्ठानने (हनुमान क्लब) आपल्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त 80च्या दशकातील 'पुनवडी' (जुनं पुणे) साकारली आहे. 'ओल्ड इज गोल्ड' म्हणत पुणेकर ही पुनवडी पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करत आहेत.
पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी विविध ठिकाणांहून नागरिक येत असतात. दरवर्षी विविध गणेश मंडळांकडून सामाजिक, पौराणिक व ऐतिहासिक विषयांवर देखावे साकारले जात असतानाच, सध्याच्या आधुनिक आणि 'एआय'च्या जमान्यात हनुमान मित्र मंडळाने रस्त्यावरच साकारलेली जुनी ‘पुनवडी’ पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत. सुमारे 150 फूट लांबीच्या या देखाव्यातून 80च्या दशकातील पुणे, येथील वाडा संस्कृती, जुनी दुकानं आणि पारंपरिक जीवनशैलीचं विलोभनीय दर्शन घडवण्यात आलं आहे. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत महाडिक म्हणाले की, मंडळाचं यंदा शताब्दी वर्ष आहे. आजची नवीन 'जेन झी' (Gen Z) पिढी, फ्लॅट संस्कृतीत वाढल्यानं त्यांना जुनी वाडा संस्कृती, तालीम, हौद, तसंच जुन्या काळातील पुण्याच्या जीवनशैलीची माहिती नाही. त्यामुळे जुन्या पुनवडीमध्ये काय काय होते, हे यातून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जुन्या पुण्यात पाणी तापवण्यासाठी तांब्याचा 'बंब' वापरला जायचा, भांडी पितळ आणि तांब्याची असत, अन्नधान्य साठवण्याच्या पारंपरिक पद्धती होत्या आणि किराणा व सराफांची दुकानं वेगळ्या पद्धतीची होती. हा सगळा अस्सल पुणेरी बाज आणि वैभवशाली वारसा नव्या पिढीला प्रत्यक्ष पाहता यावा आणि अनुभवता यावा, यासाठी ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यात आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही जी पुनवडी साकारली आहे, त्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सुरू केलेली देशातील मुलींची पहिली शाळा ‘भिडे वाडा’, नाना वाडा, ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर आणि ऐतिहासिक 'गुरुजी तालीम' दाखवण्यात आली आहे. तसेच जुन्या पद्धतीचं ‘किराणा दुकान’, पारंपरिक सराफी पेढी, तांब्या-पितळेच्या भांड्यांचं दुकान, धान्याची पोती, वाडा संस्कृती, नदीकाठचा घाट, पाण्याचे हौद आणि अष्टेकर वाडा अशा प्रकारे पारंपरिक पद्धतीनं हा देखावा साकारण्यात आला आहे.
पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून डीजेबाबत वाद पाहायला मिळत आहे. तसंच अनेक पुणेकर नागरिकांच्या वतीनं, मंडळांकडून जो मांडव टाकण्यात येतो तो छोटा करण्याची मागणी केली जात आहे. असं असताना, श्री हनुमान मंडळाच्या वतीनं जी पुनवडी साकारण्यात आली आहे, त्यात मंडळानं रस्त्यावर मांडव किंवा देखावा न उभारता रस्त्याच्या दुतर्फा राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांशी व घरमालकांशी चर्चा केली. त्यांची संमती घेऊन घरांच्या दर्शनी भागावरच ही पुनवडी उभारण्यात आली आहे. यामुळे मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत सुरू असून, भाविकांना रस्त्यावरून चालताना जुन्या पुण्यात फिरत असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळत आहे.
हा देखावा पाहण्यासाठी कसबा पेठ आणि जुन्या पुण्यात एकेकाळी वास्तव्यास असलेले अनेक ज्येष्ठ नागरिक आवर्जून गर्दी करत आहेत. वाड्यांमधील ते एकत्र राहणं, सण-उत्सव मिळून साजरे करणं आणि ती जुनी शांतता पुन्हा एकदा डोळ्यांसमोर उभी राहिल्यानं अनेक ज्येष्ठ नागरिक भावूक होत आहेत. "तुम्ही आमचा जुना काळ पुन्हा डोळ्यांसमोर उभा केला," अशा शब्दांत ते आपले मत मांडत आहेत.
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