पुण्याची गणपती विसर्जन मिरवणूक तब्बल 32 तासांनंतर संपली; 6.77 लाख मूर्तींचे विसर्जन
पुण्यात गणपती विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान अनेक गणेश मंडळांकडून आवाजाची मर्यादा वाढविल्याचं पाहायला मिळालं
Published : September 26, 2026 at 8:07 PM IST
पुणे : पुण्यातील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येनं नागरिक पुण्यात दाखल होतात. यंदाची पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक तब्बल ३२ तासांहून अधिक काळ सुरू होती. काल शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू झालेली विसर्जन मिरवणूक दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज शनिवारी (26 सप्टेंबर) सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास संपली.
काल सकाळी साडेनऊ वाजता राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. त्यानंतर मानाच्या गणपती मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. यंदा मानाच्या पाचही गणपतींचे विसर्जन अवघ्या 9 तासांत पूर्ण झाले. त्यानंतर श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळानंही आदर्श घालत अवघ्या 5 तासांत गणपतीचे विसर्जन पूर्ण केलं. त्यानंतर सुरू असलेली विसर्जन मिरवणूक दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास पूर्ण झाली.
पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीतील डीजेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत :
पुणे शहरात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी डीजेच्या वापराबाबत आवाज उठवला होता. त्यांच्या मागणीला पुणेकर नागरिकांनीही साथ देत डीजेवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी चार बेस आणि चार टॉप अशी परवानगी देण्यात आली होती.
मात्र, विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान अनेक गणेश मंडळांकडून आवाजाची मर्यादा वाढविल्याचं पाहायला मिळालं. तसेच विद्यानंद बापट यांचे पोस्टर आणि व्हिडिओ तयार करत मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर करण्यात आल्याचंही दिसून आलं.
दरम्यान, मागील काही वर्षांतील विसर्जन मिरवणुकीचा कालावधी पाहता, 2016 मध्ये मिरवणुकीला 28 तास 30 मिनिटे, 2017 मध्ये 28 तास 5 मिनिटे, 2018 मध्ये 27 तास 15 मिनिटे, तर 2019 मध्ये 24 तास लागले होते. 2020 आणि 2021 मध्ये कोविड महामारीमुळे विसर्जन मिरवणूक झाली नव्हती.
2022 मध्ये विसर्जन मिरवणुकीला 31 तास लागल्यानं याबाबत मोठी चर्चा झाली. 2023 मध्ये मिरवणुकीला जवळपास 28 तास 40 मिनिटे, तर 2024 मध्ये 30 तास लागले. मागील वर्षी पुण्याची विसर्जन मिरवणूक 32 तासांहून अधिक काळ चालली होती. यंदाही विसर्जन मिरवणुकीला ३२ तासांहून अधिक वेळ लागल्यानं मिरवणुकीचा वाढता कालावधी आणि डीजेच्या वापराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार - अमितेश कुमार :
गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे पोलीस प्रशासनाकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. गणेशोत्सव सोहळा अतिशय शांततेत पार पडला असून, यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन असल्याचं पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं.
पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये पोलिसांनी व्यवस्थित समन्वय ठेवला. त्यामुळे गणेशोत्सव तसेच विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडली. विसर्जन मिरवणुकीला किती वेळ लागला, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं नसून गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणूक शांततेत तसेच कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पार पडणं, ही आमची भूमिका होती, असं अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केलं. डीजेच्या संदर्भात काही मंडळांनी नियमांचे पालन केलं, तर काहींनी नियमांचे पालन केले नसेल, तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
पुण्यात 6.77 लाख गणेशमूर्तींचे विसर्जन; 7.15 लाख किलो निर्माल्य संकलित
पुणे शहरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. दोन दिवसांहून अधिक काळ चाललेली विसर्जन मिरवणूकही संपली असून, गणेशोत्सवाच्या कालावधीत पुणे शहरात विविध ठिकाणी 6,77,057 गणेशमूर्तींचं विसर्जन आणि संकलन करण्यात आलं. याच कालावधीत 7,15,059 किलो निर्माल्य संकलित करण्यात आलं.
महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी ३८ घाटांवर व्यवस्था करण्यात आली होती. यामध्ये 38 ठिकाणी 58 बांधलेले हौद, 305 ठिकाणी 812 लोखंडी टाक्या आणि 224 मूर्ती संकलन केंद्रांचा समावेश होता. शाडूमातीच्या मूर्तींच्या विसर्जन आणि संकलनासाठी 45 ठिकाणी स्वतंत्र केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
निर्माल्य संकलनासाठी 267 ठिकाणी 358 कलश आणि कंटेनर ठेवण्यात आले होते. महापालिकेच्या माहितीनुसार, बांधलेल्या हौदांमध्ये 1,09,479, तर लोखंडी टाक्यांमध्ये 3,94,349 गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आलं. याशिवाय 1,73,229 गणेशमूर्ती संकलित करण्यात आल्या.