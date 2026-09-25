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गणपती बाप्पा मोरया! श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीनं 5 तासात पूर्ण केली विसर्जन मिरवणूक

मानाच्या गणपतीच विसर्जन मिरवणूक 9 तासात पूर्ण झालं. दगडूशेठ हलवाई गणपतीची 5 तासात विसर्जन मिरवणूक पूर्ण झाली.

Pune Ganesh Visarjan 2026
दगडुशेठ हलवाई गणपतीचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 9:36 PM IST

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पुणे- पुण्याची वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा पारंपरिक पद्धतीनं होत आहे. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरयाच्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप पुणेकर सकाळपासून देत आहे. यंदा मानाचे पाचही गणपतीचे विसर्जन हे वेळेच्या आधी झाल्याचं पाहायला मिळालं. तर पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाच्या माध्यमातून यंदादेखील आदर्श दाखवत 5 तासात मिरवणूक पूर्ण झाली आहे.



आज अनंत चतुर्दशीला सकाळी दहा वाजता महात्मा फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यापासून विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात झाली. मानाच्या गणपतीच विसर्जन मिरवणूक 9 तासात पूर्ण झालं. आज दुपारी चार वाजता श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीला पारंपरिक पद्धतीने सुरूवात झाली. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरयाच्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला पुणेकरांनी निरोप दिला. श्री वक्रतुंड रथामध्ये दगडूशेठचे गणपती बाप्पा विराजमान झालं

Pune Ganesh Visarjan 2026
दगडुशेठ हलवाई गणपतीचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
सलग चौथ्या वर्षी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती दुपारी 4 वाजता बेलबाग चौकातून मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाले. यंदाची प्रतिकृती असलेल्या वृंदावनमधील प्रेम मंदिराप्रमाणंं सांगता मिरवणूक रथाची मांडणी करण्यात आली होती. मंदिर वास्तुकलेनं प्रेरित असा हा रथ तयार करण्यात आला होता. रथाची संकल्पना भारतीय मंदिर वास्तु केलेवर आधारित असून त्यात पारंपरिक शिल्पकला आणि आधुनिक फॅब्रिकेशनचा सुंदर संगम पाहायला मिळाली.
Pune Ganesh Visarjan 2026
दगडुशेठ हलवाई गणपतीचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
पुण्यातील टिळक चौक येथे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. जेव्हा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचा रथ टिळक चौक येथे दाखल झाला, तेव्हा पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपूरे आणि पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी टॉर्च लावत मोरया मोरयाचा जयघोष केला.
Pune Ganesh Visarjan 2026
दगडुशेठ हलवाई गणपतीचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळ च्यावतीनं उत्सवाच्या 133 व्या वर्षानिमित्त आयोजित गणेशोत्सवाची सांगता मिरवणूक मोठ्या दिमाखात निघाली आहे. दक्षिण भारतात जसा लाकडाचा रथ साकारला जातो, तसा हा रथ तयार करण्यात आला आहे. रथावर सप्तरंगांची उधळण करण्यात आली आहे. श्री पद्मनाभ स्वामी हे श्री विष्णूंचे मंदिर असल्यामुळे रथावर 4 गरुडमूर्ती लावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 2 मूर्ती 6 फूट उंचीच्या तर 2 मूर्ती 3 फूट उंचीच्या आहेत.
Pune Ganesh Visarjan 2026
दगडुशेठ हलवाई गणपतीचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
गेल्या तीन वर्षांपासून मंडळाच्या वतीने विसर्जन मिरवणूक दुपारी 4 वाजता सुरू होत आहे. यंदादेखील दुपारी 4 वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. यंदाची प्रतिकृती असलेल्या केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या विषयाप्रमाणे सांगता मिरवणूक रथाची मांडणी करण्यात आली आहे. दक्षिण भारतीय शैलीतील रथाची निर्मीती करण्यात आली आहे. मिरवणुकीत मानवसेवा रथ आणि त्यामध्ये सनई-चौघडा अग्रभागी असणार आहे. मिरवणुकीत स्वरूपवर्धिनीचे पथक आणि केरळचे चेंदा मेलम पथक सहभागी झाले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने गणेशभक्त सहभागी झाले होते.
Pune Ganesh Visarjan 2026
विसर्जन मिरवणुकीत गणेशभक्तांचा उत्साह (Source- ETV Bharat Reporter)
मागील अनेक वर्षे दगडूशेठ गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक परंपरेप्रमाणे रात्री लक्ष्मी रस्त्यावर पोलीस प्रशासनाने मार्ग उपलब्ध करून दिल्यावर सुरू होते. परंतु दरवर्षी निघायला होणारा उशीर खूपच वाढत चालला होता. त्यामुळे मागील दोन वर्षापासून दुपारी 4 वाजता श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक सुरू होते. यंदा अवघ्या पाच तासात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं विसर्जन करण्यात आलं.

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PUNE GANESH VISARJAN 2026
पुणे विसर्जन मिरवणूक 2026
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