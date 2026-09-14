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खिल्लारी बैलांच्या जोडीनं ओढला दगडूशेठ गणपतीचा मानाचा रथ; बाप्पांचं जल्लोषात आगमन

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपतीच्या रथासाठी यंदा खिल्लारी बैलांच्या जोडी आहे. त्यामुळे मिरवणुकीत अस्सल महाराष्ट्रीयनपणा दिसून येत आहे.

Pune Ganesh festival 2026
दगडूशेठ गणपतीचा मानाचा रथ (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 12:55 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 2:03 PM IST

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पुणे - पुण्याच्या गणेशोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपतीच्या आगमन थाटात झालं आहे. यंदाचा आगमन सोहळा पारंपरिक पद्धतीनं मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जाणार आहे. खिल्लारी बैलांच्या जोडीनं बाप्पांचा मानाचा रथ ओढला जाणार आहे. त्यामुळे दगडूशेठ गणपतीच्या आगमन सोहळ्याला यंदा पारंपरिकतेची अनोखी जोड मिळणार आहे.


श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीनं बाप्पांची आगमन मिरवणूक सकाळी साडेआठ वाजता मुख्य मंदिरापासून सुरू झाली. फुलांनी आकर्षकपणे सजविलेल्या मयूर रथातून श्रींची मिरवणूक काढण्यात आली. या मानाच्या रथाला खिल्लारी बैलांची जोडी जोडण्यात आली आहे. पारंपरिक पद्धतीनं रथ ओढत बाप्पांचं आगमन झाले.

दगडुशेठ गणपतीची आगमन मिरवणूक (Source- ETV Bharat Reporter)

सोहळ्याचं वैभव आणखी खुलणार - आगमन मिरवणुकीची सुरुवात ढोल-ताशा पथक आणि विविध बँडच्या वादनानं झालं आहे. गणरायाच्या जयघोषात आणि ढोल-ताशांच्या कडकडाटात संपूर्ण परिसर भक्तिमय आहे. मिरवणुकीमध्ये गंधाक्ष ढोल-ताशा पथक, मयूर बँड, प्रभात बँड आणि दरबार बँड सहभागी होणार आहेत. पारंपरिक वाद्यांचा निनाद, फुलांनी सजविलेला मयूर रथ आणि खिल्लारी बैलांची जोडी यामुळे आगमन सोहळ्याचं वैभव आणखी खुललं आहे.

  • श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीच्या आगमन सोहळ्याला दरवर्षी पुणेकरांसह राज्यभरातून भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. बाप्पांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असून, गणेशभक्तांमध्ये आतापासूनच उत्साहाचे वातावरण आहे.

दरम्यान, आगमन मिरवणुकीनंतर सकाळी श्रींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. वृंदावन येथील श्री राधावल्लभ मंदिराचे तिलकायत अधिकारी श्रीहित मोहितमराल गोस्वामीजी महाराज यांच्या हस्ते हा प्रतिष्ठापना सोहळा पार पडला आहे. खिल्लारी बैलांच्या जोडीने ओढला जाणारा मानाचा रथ, फुलांची आकर्षक सजावट, ढोल-ताशांचा गजर आणि गणरायाचा जयघोष अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात यंदा श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीचे आगमन झाले. त्यामुळे पुण्याच्या गणेशोत्सवातील हा आगमन सोहळा भक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरला आहे.

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Last Updated : September 14, 2026 at 2:03 PM IST

TAGGED:

PUNE GANESH ARRIVAL PROCESSION
दगडूशेठ गणपती आगमन व्हिडिओ
PUNE GANESH PROCESSION
CHARIOT OF DAGDUSHETH GANPATI
DAGADUSHETH HALWAI GANAPATI

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