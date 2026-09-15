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त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि! दगडूशेठ हलवाई गणपतीसमोर 35 हजार महिला भाविकांचे अथर्वशीर्ष पठण

सुवर्णयुग तरुण मंडळच्यावतीनं दगडुशेठ गणपतीसमोर अथर्वशीर्ष पठण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी 35 हजार महिलांनी पठणात सहभाग घेतला.

Atharvashirsha pathan
35 हजार महिलांचे अथर्वशीर्ष पठण (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 12:05 PM IST

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पुणे : "ओम नमस्ते गणपतये... ओम गं गणपतये नमः:... मोरया, मोरया", जयघोष करत तब्बल 35 हजार महिलांनी एकत्र येत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या समोर अथर्वशीर्ष पठण करत गणरायाला नमन केलं. एकाचवेळी 35 हजार भाविकांचे पठण होत असल्यानं अत्यंत भक्तीमय आणि प्रसन्न वातावरणाचा प्रत्येकानं अनुभव घेतला.



पुण्यासह राज्यभरात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. सर्वत्र मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणं यंदा देखील ऋषीपंचमीनिमित्तानं अथर्वशीर्ष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी या कार्यक्रमाला हजारो महिलांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. या अथर्वशीर्ष कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून पुण्याचे महापौर मंजुषा नागपूरे, विभागीय आयुक्त शीतल तेली -उगले उपस्थित होत्या.

महिला भाविकांचे अथर्वशीर्ष पठण (Source- ETV Bharat Reporter)

मध्यरात्री 1 वाजल्यापासून महिलांची हजेरी- मंडळाच्या वतीनं गेल्या 40 वर्षापासून ऋषीपंचमीनिमित्तानं अथर्वशीर्ष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचे यंदा 41 वे वर्ष असून अनेक विक्रम या कार्यक्रमाचे झाले आहेत. यावेळी पारंपरिक पोषाखात मध्यरात्री 1 वाजल्यापासून महिलांनी हजेरी लावली होती. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिलांनी शंखनाद केल्यानंतर अथर्वशीर्ष कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. यानंतर मन शांत करणारा ओंकार जप, गणेश जागर गीत आणि मुख्य अथर्वशीर्ष पठण करीत गणरायाला नमन करण्यात आलं. यावेळी उपस्थित महिलांकडून हात उंचावून टाळ्यांचा गजर करत तसेच टॉर्चलाईट लावूनदेखील गणरायाला वंदन केलं. दगडूशेठच्या उत्सव मंडपापासून ते नाना वाड्यापर्यंतच्या परिसरात महिलांनी अथर्वशीर्ष पठणाकरीता गर्दी केली होती. पुण्यासह विविध ठिकाणाहून आलेल्या महिलांनी उपक्रमात सहभाग घेतला होता.

Atharvashirsha pathan
35 हजार महिलांचे अथर्वशीर्ष पठण (Source- ETV Bharat Reporter)



एक वेगळाच अनुभव- अथर्वशीर्ष पठाणच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या महिला भाविकांनी अनुभव सांगताना म्हटलं की, गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून आम्ही अथर्वशीर्ष पठाणासाठी येत असतो. आम्हाला खूप प्रसन्न वाटते. रात्री अकरा ते साडेअकरा वाजल्यापासून इथं येऊन बाप्पाचं नामस्मरण करत होतो. एक वेगळाच अनुभव आहे. सुख-दुःख सर्व विसरून बाप्पाचं नामस्मरण करतो.

Atharvashirsha pathan
35 हजार महिलांचे अथर्वशीर्ष पठण (Source- ETV Bharat Reporter)

अथर्वशीर्ष काय आहे?- श्री गणपती अथर्वशीर्ष हे गणेशाला समर्पित असलेले अत्यंत पवित्र, फलदायी आणि वारंवार पठण केले जाणारे वेदमंत्र आहेत. अथर्वशीर्ष अथवा गणपती उपनिषदात गणेशाची स्तुती केली आहे. गणेशालाच सृष्टीचा निर्माता, रक्षक आणि संहारक (परम ब्रह्म) तसेच बुद्धीचा देवता म्हणून वंदन केलं आहे. गणपती हा आपल्या शरीरातील मूलाधार चक्रात निरंतर वास करतात, असे या वेदमंत्रात म्हटलं आहे. या स्त्रोताच्या पठणानं संकटाचा नाश होतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या स्त्रोताच्या पठनामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती वाढते, असे मानले जाते.

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Last Updated : September 15, 2026 at 12:05 PM IST

TAGGED:

GANESHOTSAV
दगडुशेठ हलवाई अथर्वशीर्ष पठण
DAGDUSHETH HALWAI GANPATI TEMPLE
WOMEN CHANT POWERFUL ATHARVASHIRSHA
PUNE GANESH FESTIVAL

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