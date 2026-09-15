पुण्यात कल्पकतेची कमाल, 21 हजार पाणीपुऱ्यांपासून साकारला भव्य गणपती, सर्वत्र चर्चा
पुण्यातील एफसी रोडवरील प्रसिद्ध 'गणेश भेळ'ने यंदाच्या गणेशोत्सवात 21 हजार पाणीपुऱ्यांचा वापर करून 13 फूट उंच आणि 11 फूट रुंद अशी आकर्षक गणेशमूर्ती साकारली आहे.
Published : September 15, 2026 at 1:29 PM IST
पुणे : गणेशोत्सवाची पुण्यात धूम सुरू झाली असून, बाप्पाच्या स्वागतासाठी शहरातील विविध मंडळे, व्यावसायिक आणि नागरिकांकडून अनोख्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील प्रसिद्ध गणेश भेळने साकारलेली अनोखी गणपती मूर्ती सध्या पुणेकरांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. तब्बल 21 हजार पाणीपुऱ्यांचा वापर करून तब्बल 13 फूट उंच गणपती बाप्पाची भव्य मूर्ती साकारण्यात आली आहे.
गणेश भेळचे व्यावसायिक रुपेश आणि दिनेश गुडमेवार यांनी आपल्या व्यवसायाशी संबंधित वस्तूंचा कल्पक वापर करून बाप्पाची ही अनोखी मूर्ती साकारली आहे. भेळ आणि पाणीपुरीचा व्यवसाय करत असताना याच व्यवसायातील साहित्याचा वापर करून गणपती बाप्पाची आगळीवेगळी प्रतिकृती तयार करता येईल का, असा विचार त्यांच्या मनात आला. त्यातूनच पाणीपुऱ्यांपासून गणपतीची मूर्ती साकारण्याची संकल्पना पुढे आली.
ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी तब्बल सहा महिन्यांपासून गुडमेवार बंधूंचं नियोजन आणि विचारमंथन सुरू होतं. एवढ्या मोठ्या आकाराची मूर्ती पाणीपुऱ्यांपासून साकारताना कोणत्या प्रकारची रचना करावी, पुऱ्या कशा पद्धतीनं बसवाव्यात, मूर्तीचा आकार आणि स्थैर्य कसं राखावं, याचा बारकाईनं अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रत्यक्ष मूर्ती उभारणीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.
बांबू, कागद आणि तब्बल 21 हजार पाणीपुऱ्यांचा वापर करून ही 13 फूट उंच मूर्ती साकारण्यात आली. मूर्तीच्या रचनेत प्रत्येक पुऱ्याची योग्य मांडणी करण्यात आली असून, त्यामुळे बाप्पाची प्रतिमा अत्यंत आकर्षक आणि उठावदार दिसत आहे. पारंपरिक पद्धतीपेक्षा वेगळ्या साहित्याचा वापर करून तयार करण्यात आलेली ही मूर्ती पाहण्यासाठी एफसी रोडवर नागरिकांची आणि गणेशभक्तांची गर्दी होत आहे.
विशेष म्हणजे, 13 फुटांची ही भव्य मूर्ती केवळ प्रदर्शनासाठी असून, पूजा आणि दर्शनासाठी शेजारी स्वतंत्र छोटी गणपती बाप्पाची मूर्ती विराजमान करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाविकांना बाप्पाचं दर्शन आणि पूजाअर्चा करता येत आहे, तर पाणीपुऱ्यांपासून साकारलेली भव्य मूर्ती आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे.
मात्र पाणीपुऱ्यांपासून मूर्ती तयार केल्यामुळे तिची निगा राखणं हे मोठं आव्हान आहे. वातावरणातील आर्द्रता, धूळ, पाऊस आणि इतर कारणांमुळे पुऱ्यांना नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या अनोख्या गणपती मूर्तीची 24 तास काळजी घेतली जात आहे. मूर्तीची देखभाल आणि सुरक्षा करण्यासाठी दोन कारागीर सतत तैनात करण्यात आले आहेत. मूर्तीला कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
या उपक्रमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पर्यावरणपूरक विसर्जनाचा निर्णय. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी या मूर्तीचं पारंपरिक पद्धतीनं पाण्यात विसर्जन केलं जाणार नाही. मूर्ती साकारण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या 21 हजार पुऱ्या पाण्यात विसर्जित करण्याऐवजी त्यांचा वापर करून सेंद्रिय खताची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या आनंदासोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न गुडमेवार बंधूंनी केला आहे.
व्यवसायातील नेहमीच्या साहित्याला कलात्मक स्वरूप देत गणपती बाप्पाची भव्य प्रतिकृती साकारण्याची ही कल्पना पुणेकरांसाठी निश्चितच वेगळी ठरत आहे. गणेशोत्सवात दरवर्षी वेगवेगळ्या सजावटी, देखावे आणि कलाकृती पाहायला मिळतात. मात्र 21 हजार पाणीपुऱ्यांचा वापर करून तब्बल 13 फूट उंच गणपती मूर्ती साकारण्याचा हा प्रयोग आपल्या कल्पकतेमुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे.
एफसी रोडवरून ये-जा करणारे नागरिक, गणेशभक्त आणि पर्यटक या अनोख्या मूर्तीचं कुतूहलानं दर्शन घेत असून, अनेकांकडून या उपक्रमाचं कौतुक केलं जात आहे. व्यवसाय, कला आणि पर्यावरणाचा सुंदर संगम साधणारी ही पाणीपुरी गणेशमूर्ती यंदाच्या गणेशोत्सवातील पुण्यातील एक आगळेवेगळं आकर्षण ठरत आहे.
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