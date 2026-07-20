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एफटीआयआय विद्यार्थ्यांचा सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठींबा, पुण्यात शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी

सीजेपीच्या आंदोलनाला पुण्यातील एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांकडून पाठींबा देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांकडून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत आहे.

Ftii Pune Students Agitation
एफटीआयआय विद्यार्थ्यांचं आंदोलन (ETV BHART REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 1:54 PM IST

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पुणे : कॉक्रोच जनता पार्टीकडून नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे गेल्या 22 दिवसांपासून आंदोलन केलं जात आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन केलं जातंय. या आंदोलनाला राज्यासह देशातील विविध ठिकाणांहून पाठींबा मिळत आहे. पुण्यातील एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांचाही आता या आंदोलनाला पाठींबा मिळाला आहे. एफटीआयआय विद्यार्थ्यांकडून पुण्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणमंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

एफटीआय विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय? : "आम्ही एफटीआयआयचे सर्व विद्यार्थी एकत्र येत आंदोलन करत आहोत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणात राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. नीट पेपर फुटल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवलंय. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालं आहे. सातत्याने गेल्या काही वर्षात पेपर फुटीच्या घटना घडत आहे. मात्र सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. जंतर-मंतर इथं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आता विद्यार्थ्यांवर जो काही लाठीचार्ज झालाय त्याचा आम्ही निषेध करतो", असं या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनाला देशभरातून पाठींबा : पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे अनेक दिवसांपासून जंतर-मंतर इथे उपोषण करत होते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी साध्या वेशात उपोषणस्थळी येत वांगचुक यांना समंतीशिवाय रुग्णालयात दाखलं केलं. त्यामुळे हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप हा आंदोलकांकडून करण्यात आला. वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर या आंदोलनाला आणखी पाठींबा मिळाला. वांगचुक यांना रुग्णालयात नेल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके उपोषणाला बसले. तसेच संसदेवर धडक मोर्चा काढणार असल्याचं जाहीर केलं. मात्र अभिजीत दीपके यांनी 20 जुलैला उपोषण सोडलं. मात्र संसदेवर कोणत्याही स्थितीत मोर्चा नेणार असल्याचं स्पष्ट आहे.

संसदेवर धडक मोर्चा : आता जंतर-मंतरवरुन अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वात संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला आहे. या मोर्चात तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून संसद परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. तसेच संसदेचं मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आलं आहे. तसेच या आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात येत आहे.

शिक्षणमंत्री गृहमंत्र्यांच्या भेटीला : दरम्यान माध्यमातील वृत्तानुसार, शिक्षणमंत्री धर्मेंद प्रधान हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीला गेले आहेत. त्यामुळे आता या भेटीनंतर काय निर्णय होतो का? याकडे जनतेचं लक्ष असणार आहे.

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JANTAR MANTAR PROTEST
CJP JANTAR MANTAR PROTEST

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