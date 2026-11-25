शिवाजीनगर न्यायालयाच्या बाहेर गोळीबार करून कोयत्यानं हल्ला; जामिनावर आलेला आरोपी गंभीर जखमी
पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या बाहेर आज दुपारी चार ते पाच जणांकडून जुन्या वादातून एका तरुणावर गोळीबार करण्यात आला. त्यानंतर वार करण्यात आले आहेत.
Published : November 25, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 2:53 PM IST
पुणे: पुणे शहरात भरदिवसा पुण्यातील शिवाजीनगर येथील न्यायालयाच्या बाहेर एका तरुणावर फायरिंग करत कोयत्यानं वार करण्यात आले आहेत. जुन्या वादातून हा प्रकार घडला असल्याचं सांगितल जातं आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या बाहेर आज दुपारच्या सुमारास हा प्रकार घडला. या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव मंदार किवडे आहे. त्याच्यावर 2025 मध्ये हत्येचा गुन्हा दाखल झाला होता. तो नुकताच जामिनावर बाहेर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मंदार किवडे नावाच्या व्यक्तीवर दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास शिवाजीनगर न्यायालय परिसराबाहेर सुमारे 4 हल्लेखोरांनी हल्ला केला. पीडित व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याला धारदार शस्त्रांनी जखमा झाल्या आहेत. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, प्राथमिकदृष्ट्या बंदुकीच्या गोळीमुळे झालेली कोणतीही जखम दिसून आलेली नाही. संशयितांची ओळख पटली आहे. घटनास्थळावरून दोन पिस्तुल जप्त करण्यात आले आहेत. आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलीस पथके काम करत आहेत.
शिवाजीनगर कोर्टाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात नागरिक ये-जा करत असतात. अशा गर्दीच्या ठिकाणी भरदिवसा हत्येचा प्रयत्न झाल्यानं पुण्यात खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचं काम सुरू आहे. घटनास्थळी दोन पिस्तूल आढळून आले आहेत. पोलिसांकडून आरोपींचा तपास सुरू आहे. पुण्यात भरदिवसा अशा पद्धतीची घटना घडली असल्यानं पुन्हा एकदा सुरक्षिततेचा मुद्दा समोर आला आहे. आजूबाजूतील वकील मंडळी तसेच सर्वसामान्य पुणेकरांनीमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शहरातील सुरक्षिततेच्या संदर्भात पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोण आहे मंदार किवडे?- प्राथमिक माहितीनुसार 20 एप्रिल 2025 रोजी पुण्यातील कात्रज परिसरातील संतोषनगर येथे जमिनीच्या आणि आर्थिक वादातून शुभम सुभाष चव्हाण याचा खून करण्यात आला होता. मंदार मारुती किवडे हा त्यातील आरोपी आहे. चार दिवसापूर्वी तो कारागरातून बाहेर आला होता. आज न्यायालयीन कामकाजासाठी आला असता, त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे.
बारामती लोकसभेच्या खासदार, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं की, विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी आणि सुरक्षित शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या पुण्याची ओळख आज गुन्हेगारीचे आणि दहशतीचे शहर अशी होत चालली आहे, ही अत्यंत संतापजनक आणि दुर्दैवी बाब आहे.
पोलिसांचा कोणताही धाक उरलेला नाही- हल्लेखोरांनी हिंमत कशी केली, असा प्रश्न खासदार सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, न्यायालय हे सर्वसामान्य माणसासाठी 'न्यायदानाचे मंदिर' असते. जिथे प्रत्येक नागरिक न्यायाच्या आणि संरक्षणाच्या अपेक्षेने येतो, त्याच पवित्र वास्तूच्या परिसरात जर भरदिवसा रक्ताचा सडा पडत असेल, तर सर्वसामान्य पुणेकरांनी कोणाकडे पाहायचे? विशेष म्हणजे, या परिसरात पोलीस चौकी आहे, सुरक्षा बंदोबस्त आहे आणि पोलिसांची सततची वर्दळ असते. तरीही भरदिवसा शस्त्रे घेऊन येण्याची आणि खून करण्याची हल्लेखोरांची हिंमत होतेच कशी? गुन्हेगारांना कायद्याचा आणि पोलिसांचा कोणताही धाक उरलेला नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते.
कोयता गँगची दहशत वाढतेय दहशत- गेल्या काही काळापासून पुण्यात कोयता गँगची दहशत, गोळीबाराच्या घटना, भररस्त्यात होणारे खून आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची चीज पुण्यात शिल्लक उरली आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न आता प्रत्येक पुणेकर विचारत आहे. पुण्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे अक्षरशः तीनतेरा वाजले आहेत. जर न्यायालयासारख्या अतिसंवेदनशील ठिकाणीच नागरिक सुरक्षित नसतील, तर शहरातील इतर भागांत राहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाची हमी कोण घेणार? असा प्रश्नदेखील सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.
कठोरात कठोर कारवाई करावी- खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोलीस आणि गृहखात्याच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आते. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, पोलीस प्रशासन नेमके काय करत आहे? गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यात पुणे पोलीस आणि गृहखाते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे का? केवळ आश्वासने देऊन किंवा कागदोपत्री कारवाया करून शहरातील गुन्हेगारी थांबणार नाही. पुणे पोलीस आयुक्तांनी आणि राज्याच्या गृहखात्याने या घटनेचे गांभीर्य ओळखून यातील सर्व गुन्हेगारांना तात्काळ अटक करावी. त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. तसेच, शहरातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था तातडीने पूर्वपदावर आणण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून सर्वसामान्य पुणेकरांना पुन्हा एकदा निर्भयपणे जगता येईल, अशी अपेक्षा खासदार सुळे यांनी व्यक्त केली.