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Pune FDA Raid : गणेशोत्सवाआधी एफडीएची पुण्यात मोठी कारवाई; 4 ट्रक पनीर-खवा जप्त

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात अन्न व औषध प्रशासनानं मोठी कारवाई करत बुधवार पेठ परिसरातून 38 लाख रुपये किमतीचा 4 ट्रक भेसळयुक्त पनीर आणि खवा जप्त केलाय.

Pune FDA Raid 4 Trucks of Adulterated Khava and Paneer Seized Ahead of Ganeshotsav
पुण्यात 38 लाखांच्या खवा-पनीरवर एफडीएची कारवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 2:04 PM IST

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पुणे : सर्वत्र मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपला असताना, पुण्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) बुधवार पेठ परिसरात मोठी कारवाई करण्यात आली. यामध्ये जवळपास 38 लाख रुपये किमतीचे, 4 ट्रक भरून पनीर आणि खवा जप्त करण्यात आला आहे.

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास पुण्यातील बुधवार पेठ परिसरात मोठी कारवाई केली. शहर आणि जिल्ह्यात वितरित होणारा खवा व पनीर या कारवाईत जप्त करण्यात आला आहे. 4 ट्रक भरून आणलेल्या या खवा आणि पनीरचे नमुने (सॅम्पल्स) तपासले असता, त्यात भेसळ आढळून आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या या खव्याची आणि पनीरची किंमत जवळपास 38 लाख रुपये आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएची ही अत्यंत मोठी कारवाई मानली जात आहे.

पुण्यात गणेशोत्सवाआधी FDA ची मोठी कारवाई (ETV Bharat)

याबाबत एफडीए (FDA) अधिकारी निलेश मिसाळ म्हणाले, "अन्न व औषध प्रशासनाला याविषयी आठ ते दहा दिवसांपूर्वीच माहिती मिळाली होती. त्यानुसार यावर काम सुरू होतं आणि आज सकाळच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली आहे. या ठिकाणी इतर राज्यांतून तसेच बाहेरील जिल्ह्यांतून पनीर आणि खवा येत असतो, जो पुणे शहर आणि जिल्ह्यात वितरित केला जातो. जप्त केलेल्या साठ्यामध्ये बार्शी परिसरातून आलेला, अस्वच्छ (अनहायजेनिक) पद्धतीनं वाहतूक केलेला 11 लाख 60 हजार रुपये किमतीचा 4600 किलो खवा आहे. तर, कर्नाटक सीमेवरून आलेलं 27 लाख 83 हजार रुपये किमतीचं 12600 किलो पनीर जप्त करण्यात आलं असून त्याचे तीन प्रकार आहेत. या सर्व साठ्याचे नमुने (सॅम्पल्स) घेण्यात आले असून, तपासणीत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल."

यावेळी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी बंशी ढोईफोडे म्हणाले, "मी गेल्या 40 वर्षांपासून गावात खवा बनवत आहे. आज मी 160 किलो खवा विक्रीसाठी आणला होता. हा पूर्णपणे अस्सल (ओरिजिनल) खवा असून यात कोणतीही भेसळ नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा खवा गोणपाटाच्या (बारदान) पोत्यात आणल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही खेडेगावात राहतो; तिथे वीज (लाईट) नाही की इतर कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत आम्ही कोणतीही भेसळ न करता शुद्ध खवा आणला असतानाही, आमच्यावर अशा पद्धतीनं कारवाई करण्यात आली. यामुळे माझं 50 हजार रुपयांचं नुकसान झालं आहे. आज एकीकडे आमचं सोयाबीन जळालं आहे, तर दुसरीकडे अशा प्रकारे कारवाया होत असल्यानं आमच्यावर आता आत्महत्येची वेळ आली आहे."

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TAGGED:

PUNE FDA RAID PANEER
PANEER SEIZED PUNE FDA
पुणे एफडीए पनीर जप्त
बुधवार पेठ FDA कारवाई
PUNE FDA RAID GANESHOTSAV

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