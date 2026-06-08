धरणसाठ्यात घट झाल्यामुळे पुण्यात सोमवारपासून पाणीकपातीची शक्यता - महापौर मंजुषा नागपुरे यांची माहिती
पाणीपुरवठा नियोजनाबाबत पुणे महानगरपालिकेत महापालिका आयुक्त, महापौर, गटनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांची आज सोमवारी (8 जून) बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
Published : June 8, 2026 at 8:12 PM IST
पुणे : भारतीय हवामान विभागानं यंदाच्या मान्सूनबाबतचा अंदाज जाहीर केला असून देशात सरासरीच्या तुलनेत 90 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मान्सून सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुणे महानगरपालिका हद्दीत एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. जलसंपदा विभागानं यासंदर्भात पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र देत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून पुढील दोन दिवस परिस्थितीचा अभ्यास केला जाणार असून त्यानंतर पाणीकपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. येत्या सोमवारपासून पुणेकरांना पाणीकपातीला सामोरं जावं लागू शकतं, अशी शक्यता पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी व्यक्त केली आहे.
पाणीपुरवठा नियोजनाबाबत पुणे महानगरपालिकेत महापालिका आयुक्त, महापौर, गटनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांची आज सोमवारी (8 जून) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली.
येत्या सोमवारपासून पाणी कपात : यावेळी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितलं की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धरणांमधील पाणीसाठा कमी आहे. सध्या सुमारे 5 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी किमान 3 टीएमसी पाणीसाठा आवश्यक आहे. धरण साखळीतील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता पाणीकपातीला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज झालेल्या बैठकीत पाण्याची बचत कशा पद्धतीने करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाकडून याबाबत नियोजन केलं जाणार असून सध्याची परिस्थिती पाहता येत्या सोमवारपासून पाणीकपातीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, असे नागपुरे यांनी सांगितलं.
एक दिवसाआड पाणीपुरवठा : दरम्यान, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितलं की, शहरातील कोणत्या भागात पाणीपुरवठा कमी आहे आणि कुठे जास्त आहे, याचा सविस्तर डेटा संकलित केला जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शहरात पाणीकपात करणं आवश्यक असल्याचं दिसून येत आहे. खडकवासला धरण क्षेत्रात सध्या सुमारे 5 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून परिस्थिती कायम राहिल्यास एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून पाणीकपात लागू होण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जलसंपदा विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी : यावेळी काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांनी सांगितलं की, पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला आणि भामा आसखेड धरण प्रकल्पांतून पाणीपुरवठा केला जातो. या पाणीपुरवठ्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी आकारली जाते. मात्र, या पाणीपट्टीचे दर चुकीचे आणि अवाजवी असल्याचा महापालिकेचा दावा असून त्याविरोधात प्राथमिक वाद निवारण अधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जलसंधारण यांच्याकडे अपील प्रलंबित आहे.
ज्या विभागासोबत पाणी दरांबाबत वाद सुरू आहे, त्याच विभागाच्या प्रमुखांकडे अपीलवरील निर्णयाचा अधिकार असल्यानं महापालिकेची बाजू निष्पक्षपणे ऐकली जाईल का, याबाबत शंका असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. भविष्यातील पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता खडकवासला आणि भामा आसखेड प्रकल्पांतून मिळणारा पाणी कोटा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. तसेच मुळशी धरणातून अतिरिक्त 5 टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आलं असून पुणे शहराला न्याय मिळावा, अशी भूमिका काँग्रेसच्या वतीने मांडण्यात आल्याचं कदम यांनी सांगितलं.
हेही वाचा