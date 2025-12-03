पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण: मुख्य सूत्रधार आरोपी शीतल तेजवानीला आर्थिक गुन्हे शाखेनं ठोकल्या बेड्या
मुंढवा येथील जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीला (Sheetal Tejwani) पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. शीतल तेजवानीला आजच न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
Published : December 3, 2025 at 7:14 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 8:09 PM IST
पुणे: पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य सूत्रधार असलेल्या शीतल तेजवानीला (Sheetal Tejwani) पुणे पोलिसांनी अटक केलीय. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी करण्यात आली. चौकशीत उघड झालेल्या बाबींवरुन तेजवानीचा थेट सहभाग असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर अखेर आज तिला अटक करण्यात आल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी दिली.
आरोपी शीतल तेजवानीला अटक : पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील आणि महार वतनाच्या जमिनीची पॉवर ऑफ ॲटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानीवर गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शीतल तेजवानीवर मोठ्या प्रमाणावर आरोप होत असून शीतल तेजवानीची पुणे पोलिसांकडून दोन वेळा चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीनंतर तेजवानीचा थेट सहभाग असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर आज तिला अटक करण्यात आली आहे.
काय म्हणाले पोलीस उपायुक्त? : याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखाचे पोलीस उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी माहिती दिली की, "पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जो गुन्हा दाखल झाला होता, त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आज दुपारी शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आली. मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८८ ही ४३ एकर जागा शासनाच्या ताब्यात असताना या जागेची खरेदी विक्री करण्यात आली आणि या अनुषंगाने आज तिला अटक करण्यात आली. ३ डिसेंबर रोजी खडक पोलीस स्टेशन येथे जो गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याबाबत तेजवानीला वेळोवेळी चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं आणि चौकशीत तिचा सहभाग स्पष्ट झाल्यावर तिला अटक करण्यात आली आहे."
