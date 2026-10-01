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'पुण्यातील दुष्काळग्रस्त 8 तालुक्यातील शेतीचे पंचनामे 8 ऑक्टोबरपर्यंत होणार पूर्ण'- जिल्हाधिकारी डूडी यांचा माहिती

पुणे जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी 8 ऑक्टोबरपर्यंत पिकांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डूडी यांनी माहिती दिली.

पुण्यात 8 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
पुण्यात 8 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 4:01 PM IST

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पुणे : राज्यात यंदा पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील 8 तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भोर, वेल्हे, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, बारामती, शिरूर आणि खेड या तालुक्यांमध्ये प्रशासनाकडून पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. येत्या 8 ऑक्टोबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची माहिती आणि या तालुक्यांमध्ये करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

सर्व विभागांची बैठक : यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. काल सर्व विभागांची बैठक घेण्यात आली असून, बाधित क्षेत्रातील पिकांचे पंचनामे येत्या 8 ऑक्टोबरपर्यंत युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्यांचा अहवाल शासनाला तातडीनं सादर करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत आणि शासकीय सवलती उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके तयार करण्यात आली आहे. या सर्व पथकांना तालुका स्तरावर आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (ETV Bharat Reporter)

विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ : पंचनाम्यांसोबतच शेतकऱ्यांना विविध सवलती देण्यात येत आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, तसेच बाधित भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी डीडीआर आणि जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात आवश्यक ती सवलत लागू करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत जनावरांसाठी चारा डेपो किंवा चारा छावण्यांचे नियोजन करण्यात आल्याचं जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सांगितलं.

प्रमुख धरणांमध्ये सुमारे 90 ते 65 टक्के पाणीसाठा : जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सांगितलं की, हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, जुलै महिन्यापासूनच पाण्याचे नियोजन करण्यात येत होते. जिल्ह्यात मान्सूनदरम्यान काही ठिकाणी कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, तर काही ठिकाणी पावसाचा मोठा खंड पडला. पुणे जिल्ह्यात सरासरी चांगला पाऊस झाल्यानं प्रमुख धरणांमध्ये सुमारे 90 ते 65 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुढील काळातही एल-निनोचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्यानं पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पुरेल अशा पद्धतीनं पाण्याचा वापर करण्याचं नियोजन करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या गावांमध्ये किंवा वाड्या-वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवेल, तेथे मागणीनुसार तत्काळ पाण्याचे टँकर सुरू जात आहेत.

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TAGGED:

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी
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DROUGHT
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