आयटी इंजिनिअर महिलेचा घरात आढळला मृतदेह; छळाच्या आरोपानंतर पतीसह सासरच्या लोकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल
आयटी इंजिनिअर महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी तिच्या पतीसह सासरच्या लोकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणामुळे हुंडाबळीचा गंभीर प्रश्न चर्चेत आला आहे.
Published : November 3, 2026 at 11:05 AM IST
पुणे: हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा असूनही अशा गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. पुण्यातील मुकुंदनगर परिसरात एका 30 वर्षीय विवाहित महिलेला घरात मृतदेह आढळला आहे. पायल अक्षय झांबरे असे मृत महिलेचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी स्वारगेट पोलीस स्टेशन येथे महिलेचा पती पती अक्षय झांबरे, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सासरच्या मंडळींकडून हुंडा आणि सोन्याच्या मागणीसाठी पायल यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचा गंभीर आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. तसेच पायल यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचं सांगत कुटुंबीयांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. स्वारगेट पोलीस स्टेशन येथे पती अक्षय झाबरे, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे संतप्त आणि भावनिक झालेल्या नातेवाईकांनी परिसरामध्ये काही प्रमाणात तोडफोड केली. मात्र, पोलिसांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच हस्तक्षेप केला. संतापलेल्या नातेवाईकांना नियंत्रणात आणून कारवाईची हमी दिली.
इमारतीतील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी सुरू- याबाबत अधिक माहिती अशी की, पायल या एका आयटी कंपनीत कार्यरत होत्या. त्यांचा अक्षय झांबरे यांच्याशी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. या दाम्पत्याला चार वर्षांची मुलगी असून पायल या रविवार रात्रीपासून दिसत नसल्याची माहिती त्यांच्या चुलत सासूनं भावाला दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर पायल यांचे भाऊ ऋषिकेश यांना माहिती देण्यात आली. यांनतर सोमवारी मुकुंदनगर येथील अक्षय हाइट्स सोसायटीतील जुन्या फ्लॅटमध्ये सोमवारी पायल यांचा मृतदेह आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच स्वारगेट पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पायल यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमकडून पंचनामा करण्यात आला आहे. इमारतीतील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी सुरू आहे.
एका महिलेनं आत्महत्या केल्याचा कॉल येताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. पायल यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. नातेवाईक केलेल्या आरोपाबाबत तपास सुरू आहे-स्वारगेट पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यशवंत निकम
एक वर्षांपर्यंत वाट पाहण्याची केली विनंती- याप्रकरणी पायल यांचे चुलत भाऊ जनार्दन पवार यांनी सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिवाळीच्या काळात दरवर्षी 5 ते 10 तोळे सोन्याची मागणी केली जात होती. यंदा माहेरच्या कुटुंबीयांनी ही मागणी पूर्ण करण्यास नकार देत पुढील वर्षापर्यंत थांबण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यानंतरही पायल यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरूच राहिला, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
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