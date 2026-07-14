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पुणे विभागीय मंडळाचा दहावी आणि बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर, दोन्ही परीक्षांत मुलींचीच बाजी

दहावी आणि बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. पुणे विभागीय मंडळात दोन्ही परीक्षांत मुलींनीच बाजी मारलेली आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 7:09 PM IST

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पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे विभागीय मंडळाकडून जून-जुलै मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 10वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. 12वी) पुरवणी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असून यंदा 12वी चा निकाल 36.97% लागला असून, 10वी चा निकाल 23.99% लागला आहे. दोन्ही परीक्षांमध्ये पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर या तिन्ही जिल्ह्यांत मुलींनी बाजी मारली आहे. पुणे विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष औदुंबर उकिरडे आणि विभागीय सचिव डॉ. मीनाक्षी राऊत यांनी या निकालाच्या बाबत आज माहिती दिली.


उच्च माध्यमिक परीक्षेस नोंदणी झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांची संख्या 18,983 असून त्यापैकी 18,678 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ठ झाले आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या 6,906 असून उत्तीर्णतेच्या निकालाची टक्केवारी 36.97 टक्के आहे तर माध्यमिक परीक्षेस नोंदणी झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांची संख्या 9,083 असून त्यापैकी 8,791 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ठ झाले आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या 2,109 असून उत्तीर्णतेच्या निकालाची टक्केवारी 23.99 टक्के आहे. तसंच उच्च माध्यमिक परीक्षेस नोंदणी झालेल्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या 838 असून त्यापैकी 813 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ठ झाले आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या 140 असून उत्तीर्णतेच्या निकालाची टक्केवारी 17.22 आहे व माध्यमिक परीक्षेस नोंदणी झालेल्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या 975 असून त्यापैकी 971 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ठ झाले आहेत. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या 279 असून उत्तीर्णतेच्या निकालाची टक्केवारी 28.73 आहे.

एकूणच निकाल पाहिला तर पुरवणी परीक्षेला बसण्याचं मुलांचं प्रमाण खूप कमी आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाणही खूपच कमी दिसून येत आहे.

TAGGED:

SUPPLEMENTARY EXAM RESULTS
पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर
दहावी आणि बारावी
औदुंबर उकिरडे
SUPPLEMENTARY EXAM RESULTS

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