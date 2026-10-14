पुणे शिक्षक मतदारसंघात मोठा ट्विस्ट; शिवसेनेचा भाजपाला धक्का, अपक्ष उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
पुणे शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत च्या शिवसेनेनं अपक्ष उमेदवार प्रा. सचिन सानप यांना पाठिंबा दिल्यानं भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : October 14, 2026 at 2:41 PM IST
पुणे : विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून प्रत्येक पक्षाकडून आपल्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी मेळावे तसंच विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीत महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचं पाहायला मिळत असून शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून तीन ठिकाणी अधिकृत उमेदवार देण्यात आले आहेत. असं असतानाच, आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून भाजपाला धक्का दिला गेला असून, शिक्षक मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणारे प्राध्यापक सचिन सानप यांना शिवसेनेनं पाठिंबा दिला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिवसेनेच्या बैठकीत प्राध्यापक सानप यांना पाठिंबा दिला असल्याचं बोललं जात आहे. याबाबात सानप यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "बैठकीबाबत मला काहीच माहिती नाही. पण जर आदरणीय शिंदे साहेबांनी आणि शिवसेनेनं मला पाठिंबा दिला असेल, तर तो माझ्यासाठी आशीर्वाद असेल."
ते पुढे म्हणाले, "सामान्य शिक्षक म्हणून मी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो असून मला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. ही निवडणूक केवळ पक्षीय राजकारणापुरती मर्यादित नसून शिक्षकांच्या हक्कांची आणि स्वाभिमानाची लढाई आहे. जुन्या पेन्शनचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून शालेय शिक्षण विभागातील सुमारे 26 हजार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या प्रश्नासाठी आवाज उठवणं हा माझ्या लढ्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. 2026 हे वर्ष माझ्यासाठी शुभसंकेत असून माझा मतपत्रिकेवरील अनुक्रमांक देखील 26 आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदारांनी मला पाठिंबा द्यावा", असं आवाहन त्यांनी या वेळी केलं.
मंगेश चिवटे यांच्या माघारीमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी
पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघातून शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार म्हणून मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, राजकीय घडामोडींनंतर त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा लागला. यामुळे भाजपा आणि शिवसेनेतील मतभेद समोर आल्याचं चित्र आहे. चिवटे यांना उमेदवारी न मिळाल्याने पुणे विभागातील नोंदणीकृत शिक्षक सभासद आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भावना दुखावल्याचं एकनाथ स्वाभिमानी शिक्षक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. बापूसाहेब आडसुळ यांनी सांगितलं होतं.
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