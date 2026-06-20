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कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये; खतांचा काळाबाजार अन् साठेबाजी करणाऱ्या 113 परवान्यांवर कारवाई, 7 गुन्हे दाखल

पाऊस लांबल्यामुळं राज्यातील शेतकरी चिंतेत आहेत. याचवेळी शेतकऱ्यांना योग्य दरात दर्जेदार खतं मिळण्यासाठी कृषी विभागानं खत केंद्रांवर धडक कारवाई मोहीम सुरू केली आहे.

AGRICULTURE DEPARTMENT ACTION
कृषी विभाग ॲक्शन मोडमध्ये (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 20, 2026 at 3:55 PM IST

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पुणे : जून महिन्याचे वीस दिवस उलटले आहेत तरी पाऊस झालेला नाही. बळीराजा वरूण राजाच्या प्रतीक्षेत असून राज्याच्या काही भागात मान्सून दाखल झाला आहे. तर काही भागात अजूनही दाखल झालेला नाही. शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि रास्त दरात खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी कृषी विभागामार्फत पुणे विभागातील पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये खत विक्री केंद्रांची तपासणी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेच्या माध्यमतून एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत विभागात नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

यापुढं अधिक कडक कारवाई करणार : "कृषी विभागाच्या वतीनं खतांच्या संदर्भात राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत ज्यांनी-ज्यांनी नियमांचं उल्लंघन केलं आहे, असे 107 खत विक्री परवाने निलंबित तर 6 खत विक्री परवाने रद्द केलेत. याचबरोबर 7 केंद्रांवर एफआयआर दाखल केले आहेत. तसंच खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि चढ्यादराने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर यापुढंही कडक कारवाई करणार आहे. अधिकृत परवानाधारक कृषि केंद्रातूनच खत खरेदी करावं आणि काही तक्रार आल्यास जवळच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयास संपर्क साधावा," असं आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी केलं.

सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात मोठी कारवाई : कृषी विभागानं सुरू केलेल्या या मोहिमेअंतर्गत पुणे विभागात एकूण 2 हजार 576 परवानाधारक केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणी दरम्यान 281 प्रकरणांमध्ये काळाबाजार झाल्याचं समोर आलं असून, 277 केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या मोहिमेत पुणे जिल्ह्यातील 650 केंद्रांची तपासणी केली असून यापैकी 71 प्रकरणात अनियमितता आढळल्यामुळं 27 परवाने निलंबित केले आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात 812 केंद्रांच्या तपासणीनंतर 16 खत विक्री परवाने निलंबित तर 2 खत विक्री परवाने रद्द केले आहेत. तर 3 केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 हजार 129 केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण 64 परवाने निलंबित आणि 4 खत विक्री परवाने रद्द केले असून 4 केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

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TAGGED:

FERTILIZER SHOP
PUNE DIVISION AGRICULTURE
खतांचा काळाबाजार
कृषी विभाग
AGRICULTURE DEPARTMENT ACTION

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