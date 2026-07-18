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भेसळीसह अस्वच्छतेच्या वातावरणातील खाद्यनिर्मितीच्या राज्यातील सगळ्यात जास्त तक्रारी पुणे जिल्ह्यातून - तुकाराम मुंढे

उद्योजक आणि नियामक हे एकमेकांचे विरोधी नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आपले मुख्य काम नागरिकांना, ग्राहकांना सुरक्षित दर्जेदार अन्न आणि औषधे पुरवणे हे आहे.

तुकाराम मुंढे पत्रकार परिषद
तुकाराम मुंढे पत्रकार परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 9:49 PM IST

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पुणे - राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून कारवाई केली जात असून या कारवाईचा धसका अनेकांनी घेतला आहे. असं असताना राज्यात एफडीएच्या ऑनलाइन डॅशबोर्डवर सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यातून प्राप्त झाल्या असून यामध्ये 'अनहायजिनिक फूड' ही श्रेणी सर्वात मोठी आहे. तक्रारींचे हे प्रमाण पुणेकरांच्या जागरूकतेचे प्रतीक आहे. पहिल्या 24 तासांतच डॅशबोर्डवर 500 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.



मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर तर्फे 'अन्न सुरक्षा परिषद 2026 आयोजित करण्यात आली होती. यांनतर अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.


यावेळी तुकाराम मुंढे म्हणाले की, उद्योजक आणि नियामक हे एकमेकांचे विरोधी नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आपले मुख्य काम नागरिकांना आणि ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार अन्न आणि औषधे पुरवणे हे आहे. नागरिक, उद्योग आणि नियामक संस्था यांनी मिळून एकाच इकोसिस्टीमचे भाग म्हणून काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी एफडीएने दोन दिवसांपूर्वीच नाविन्यपूर्ण तक्रार निवारण पोर्टल सुरू केले आहे. यात नागरिकांना मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये केवळ बोलून किंवा टाईप करून तक्रार नोंदवता येईल. तक्रार नोंदवताच ती थेट संबंधित विभागाच्या सह-आयुक्तांकडे जाते आणि 24 तासांच्या आत ती संबंधित अधिकाऱ्याकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. जर अधिकाऱ्याने दिलेल्या मुदतीत तक्रारीचे निवारण केले नाही, तर ही तक्रार आपोआप वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जाईल आणि कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला तत्काळ नोटीस बजावली जाईल. या पोर्टलला नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून पहिल्या 24 तासांत जवळपास 10 लाख लोकांनी पोर्टलला भेट दिली आहे. उद्घाटनानंतर पहिल्या काही तासांत एका मिनिटाला 3 लाख 75 हजार हिट्स आल्यामुळे सर्व्हर तात्पुरता क्रॅश झाला होता. मात्र, तत्काळ सर्व्हरची क्षमता वाढवून पोर्टल पुन्हा सुरळीत करण्यात आले आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.



मुंढे पुढे म्हणाले की, पुढील 6 महिने ते 1 वर्षात एफडीएचे संपूर्ण कामकाज पूर्णपणे ऑटोमेटेड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. औषधांच्या रिकॉल ऑर्डर्सप्रमाणेच आता अन्नपदार्थांच्या रिकॉल ऑर्डर्सही एफडीएच्या वेबसाईटवर नागरिकांसाठी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. एफडीए म्हणजे केवळ धाडी टाकून अन्न भेसळ शोधणारी यंत्रणा आहे हा संकुचित विचार नागरिकांनी, माध्यमांनी आणि उद्योजकांनी आता डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे. ही एक व्यापक सुरक्षितता इकोसिस्टीम आहे आणि सर्व स्तरांवर मानकांचे काटेकोर पालन करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.



तुकाराम मुंढे पुढे माहिती देताना म्हणाले की, एफडीएचा कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे की जर कोणी विनापरवाना किंवा विनानोंदणी व्यवसाय करत असेल तर त्याला 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. आतापर्यंत आम्ही सामोपचाराने किंवा कमी दंड लावून विषय मिटवत होतो. पण यापुढे असे चालणार नाही. मी माझ्या सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, उद्योग लहान असो वा मोठा, विनापरवाना आढळल्यास थेट 10 लाख रुपयांचा दंड आकारावा, जेणेकरून बेकायदेशीर व्यवसाय पूर्णपणे बंद होतील असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

UNHYGIENIC FOOD PRODUCTION
तुकाराम मुंढे
एफडीए
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स
TUKARAM MUNDHE

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