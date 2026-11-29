राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकावर जुगार अड्डा चालवत असल्याबाबत गुन्हा दाखल
दौंड पोलिसांनी अवैध धंद्यांविरोधात धडक कारवाई करत नेहरू चौक परिसरातील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मंगेश चलवादी यांच्यासह 9 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : November 29, 2026 at 4:13 PM IST
पुणे : दौंड पोलिसांनी अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई सुरू केली असून दौंड शहरातील एका जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला. या प्रकरणी एकूण 9 जणांवर दौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दौंडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक मंगेश चलवादी यांच्यावर जुगार अड्डा चालवत असल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती दौंड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली.
दौंड पोलिसांनी सद्यस्थितीत अवैध धंद्यांविरोधात मोहीम तीव्र केली आहे. यानंतर आता दौंड शहर आणि परिसरात 2 ठिकाणी कारवाई केली आहे. या हद्दीत नेहरू चौक येथील दुर्गामाता मंदिराजवळील पाण्याच्या टाकीजवळ दौंड रेल्वेच्या पडक्या खोलीत हा जुगार अड्डा सुरू होता. हा जुगार अड्डा मंगेश चलवादी चालवत असल्याची माहिती दौंड पोलिसांनी दिली आहे. या अड्ड्यावर 52 पानांच्या पत्त्यांद्वारे तीन पानांचा 'तिरट' नावाचा जुगार खेळताना व खेळवताना 4230 रुपये रोख रक्कम व जुगाराच्या साहित्यासह आरोपी मिळून आले आहेत.
या प्रकरणी मंगेश मारुती चलवादी (रा. दौंड, ता. दौंड, जि. पुणे), अक्षय राजू जाधव, निखिल राजू जाधव, विजय सुरेश ओर्पे, रोहित विठ्ठल नामदास, विकास ज्ञानदेव तांदळे, अक्षय राजू सोनवणे, बाळू विठ्ठल ओंगकाडे, राहुल बाळासाहेब देशमुख अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या 9 जणांची नावे आहेत. पोलीस अंमलदार रामचंद्र नवनाथ लवटे यांनी या प्रकरणात दौंड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लवटे हे करीत आहेत.
दौंडमधील अवैध धंद्यांवर कारवाई होणार
याबाबत बोलताना दौंड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी सांगितले की, दौंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यापुढील काळात देखील ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. जे लोक जुगार अड्ड्याशी संबंधित आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
ऑनलाईन मटका; 16 जणांवर गुन्हा दाखल
दरम्यान, दुसऱ्या कारवाईत दौंड शहरातील मटका अड्ड्यावर दौंड पोलिसांनी कारवाई करत 16 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. दौंडमधील दौंड-सिद्धटेक रोडवरील संभाजी महाराज चौकानजीक एका वखारीच्या आडोशाला रोहित राजू गायकवाड, विल्सन विल्यम हॉग, रोहन रतन जाधव हे तिघे आपला दिव्यांग हस्तक विलास सामवेल गायकवाड याच्याकडून स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी ऑनलाईन पेमेंट अॅपद्वारे पैसे घेऊन बेकायदेशीररीत्या 'कल्याण' व 'मुंबई' नावाचा मटका जुगार खेळवताना आढळून आले. याप्रकरणी एकूण 16 जणांवर दौंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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