बेकायदेशीर गर्भ लिंगनिदान व स्त्री-भ्रूणहत्येच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; केडगाव येथील महिला डॉक्टरला अटक
पार्थ हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड (वय 61) यांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना 19 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : June 17, 2026 at 11:01 PM IST
दौंड (पुणे) - स्त्री-भ्रूणहत्येसारख्या गंभीर सामाजिक गुन्ह्याविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई करत बेकायदेशीर लिंगनिदान व गर्भपात करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात केडगाव येथील पार्थ हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड (वय 61) यांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना 19 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे अशी माहिती यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष तपास पथकानं (SIT) आणि यवत पोलिसांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली.
या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 6 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील 4 जणांना अटक करण्यात आली असून 2 जणांचा शोध पोलीस पथकाकडून घेतला जात आहे. या प्रकरणी आण्णासाहेब गिरी, डॉ. अतुल अंकुश जाधव, नरेंद्र साहेबराव ठाकरे आणि डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड हे 4 आरोपी अटक आहेत. डॉ. मंदार माळी (रा. किकवी ता. भोर) व सुंदरम कदम (रा. उरळी कांचन) हे दोघे डॉक्टर फरार आहेत.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केडगाव येथील आण्णासाहेब गिरी हा बोगस डॉक्टर कोणतेही वैद्यकीय शिक्षण अथवा अधिकृत परवाना नसतानाही गर्भलिंग निदान करत होता. तो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनच्या साहाय्याने गर्भवती महिलांचे बेकायदेशीर लिंगनिदान करत असल्याचे समोर आले.
तपासात असंही निष्पन्न झालं की, गर्भ स्त्री जातीचा असल्याचं समजल्यानंतर संबंधित महिलांना केडगाव येथील पार्थ हॉस्पिटलमध्ये पाठवून त्यांचा बेकायदेशीर गर्भपात केला जात होता. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी रुग्णालयावर छापा टाकला आणि पुरावे गोळा केले. त्यानंतर डॉ. संगीता गायकवाड यांच्याविरोधात कायदेशीर व भक्कम पुरावे मिळाल्याने त्यांना यवत पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक 466/2026 अंतर्गत अटक करण्यात आली.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 91, 3(5), 88 तसेच गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व रोगनिदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा (PCPNDT Act) कलम 6(ब), 6(क), 18, 23, 25 आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (MTP Act) 1971 मधील कलम 4 आणि 6 कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक राजेंद्र मायने आणि दौंड चे उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
स्त्री-भ्रूणहत्या हा केवळ कायदेशीर गुन्हा नसून सामाजिक संतुलन आणि मानवी मूल्यांना तडा देणारा गंभीर अपराध असल्याचं नमूद करत, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर आणि अमानुष कृत्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिला आहे.
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