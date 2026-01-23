ETV Bharat / state

रोज 90 किमी सायकल चालविणाऱ्या आप्पाचा विषय लई हार्ड!

पुणे ग्रँड टूरमध्ये सहभागी झालेल्या 65 वर्षांचे आप्पांचे सोशल मीडियात व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. ते स्पर्धकाबरोबर आपली सायकल घेऊन स्पर्धेमधील रूट पूर्ण करत आहेत.

Pune grand tour 2026
आप्पा उर्फ बाळू हिरामण जवंजाळ (Source- ETV Bharat Reporter)
January 23, 2026

पुणे- पुणे ग्रँड टूरच्या स्पर्धेत जागतिक पातळीवरील स्पर्धक सहभागी झाले आहेत. पण, या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 65 वर्षीय आप्पांची सोशल मीडियात जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यांनी 'सायकलींचे शहर' अशी ओळख असलेल्या पुण्याचा काळ अनुभवला. सध्या, वाहतूक कोंडीत जगभरात पाचव्या क्रमांकावर अशी ओळख निर्माण झालेल्या पुण्यातदेखील सायकल चालवून अनेकांना प्रेरणा देत आहेत. ग्रामीण भागातील रहिवासी असताना त्यांचा 65 व्या वर्षी असलेला फिटनेस आणि सायकल चालविण्याची आवडदेखील चर्चेत आली आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आप्पांच पूर्ण नाव बाळू हिरामण जवंजाळ आहे. ते लहानपणापासूनच आप्पा सायकल चालवितात. वयाच्या 65 व्या वर्षीदेखील ते सायकल चालवितात. त्यांच्या दाव्यानुसार ते दरोराज तब्बल 90 किलोमीटर सायकल चालवतात. आत्ता ते या स्पर्धेतील तीनही टप्प्यात पूर्ण रूटवर सायकल चालवत असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अनेकजण त्यांच्यासोबत उत्साहानं सेल्फीदेखील काढत आहे. या स्पर्धेत त्यांनी सायकल चालवण्याची इच्छा व्यक्त करत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकाइतके अंतर पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

सगळ्यांनी सायकली चालवाव्या- आप्पांचं उर्फ बाळू जवंजाळ यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं," माझे व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचा आनंद आहे. मी दुसरीत असल्यापासून सायकल चालवितो. रोज नव्वद किलोमीटरपर्यंत सायकल चालवितो. हिजवंडीजवळ मारुंजी गावात राहतो. सर्व प्रवास सायकलवर करतो". स्पर्धकांची सायकल ही त्यांच्या सायकलपेक्षा वेगळी आहे. त्यावर आप्पा म्हणाले, "असू द्या. सुरुवातीला देशात फक्त सायकलवर प्रवास व्हायचा. तेव्हा गाड्या वगैरे नव्हत्या. मला स्पर्धेत कुणाला आव्हान द्यायचं नाही. सायकल चालवून खूश राहायचं आहे. या स्पर्धेतील सायकली पाहून एक नंबर वाटते. पांडुरंगाची कृपा असले की सगळे चांगले होते. सगळ्यांनी सायकली चालवाव्या, असे वाटते. मंत्री अजित पवार भेटले तर त्यांना हेच सांगेन".

23 जानेवारीपर्यंत चालणार स्पर्धा- महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा’ ही भारतातील पहिली UCI Class 2.2 आंतरराष्ट्रीय मल्टीस्टेज सायकलिंग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. 19 जानेवारीपासून सुरू झालेली ही स्पर्धा 23 जानेवारीपर्यंत पुणे जिल्ह्यात पडणार आहे. ही स्पर्धा पुणे शहर तसेच ग्रामीण भागात मिळून चार टप्प्यात पार पडत होत आहे. या स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. स्पर्धेत 35 देशातील 170 हून अधिक खेळाडू स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत.

