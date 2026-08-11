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एक चुकीचा फोन अन् 4.43 लाख गायब; पुण्यात 'SIR' फॉर्मच्या नावाखाली मोठा सायबर दरोडा

पुण्यातील कर्वे नगर येथे राहणाऱ्या एका 79 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला 31 जुलै रोजी सायबर चोरट्यांकडून फोन आला. एसआयआर फॉर्म चुकलाय सांगत त्यांना फसवलं.

Pune Cyber Fraud 79 Year Old Man Scammed
पुण्यात सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला घातला गंडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 4:12 PM IST

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पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियाचा वापर हा मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून याच सोशल मीडियाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालीय. विविध प्रकारे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जातेय. सध्या सर्वत्र एसआयआरची (SIR) कामं सुरू असून नागरिकांकडून मतदार यादी दुरुस्तीचं काम केलं जातंय. आता याच मतदार यादी दुरुस्ती अर्जाच्या नावाखाली पुण्यातील एका ज्येष्ठ नागरिकाला सायबर चोरट्यांनी तब्बल 4.43 लाख रुपयांचा गंडा घातलाय.

''तुमचा एसआयआर फॉर्म चुकलाय" : याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिकानं अलंकार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून यावरून सायबर चोरट्यांविरुद्ध अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत अलंकार पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शरद शेळके यांनी सांगितलं की, पुण्यातील कर्वे नगर येथे राहणाऱ्या एका 79 वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकला 31 जुलै रोजी सायबर चोरट्यांकडून फोन आला. त्यांनी सांगितलं, ''तुमचा एसआयआर फॉर्म चुकलाय आणि तो दुरुस्त करण्यासाठी एक एपीके फाईल (APK File) तुमच्या मोबाईलमध्ये आम्ही पाठवत आहोत. ती ओपन करावी.''

पुण्यात सायबर चोरट्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला घातला गंडा (ETV Bharat)

ज्येष्ठ नागरिकाला संभाषणात गुंतवून ठेवलं : फिर्यादी ज्येष्ठ नागरिकानं ती फाईल आपल्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केली. यानंतर सायबर चोरट्यांनी त्यांना कॉल केला आणि त्या कॉलमध्ये त्या ज्येष्ठ नागरिकाला गुंतवून फोनवर आपला ताबा मिळवत त्याच्या खात्यातील साडेचार लाख रुपये विविध खात्यात वळवून घेतले. आपली फसवणूक झाली आहे हे लक्षात आल्यावर ज्येष्ठ नागरिकाकडून याबाबत तक्रार देण्यात आली.

गुन्हा दाखल : या प्रकरणाबाबत गुन्हा दाखल करून तपास करण्यात येतोय. सायबर चोरट्यांनी ज्या खात्यात पैसे वळवले, त्या बँक खात्याची माहिती मिळवली जातेय, असं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शरद शेळके यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, ''सायबर चोरट्यांकडून विविध पद्धतीनं तसंच विविध कारणं पुढं करत मोबाईलमध्ये एपिके फाईल पाठवली जाते आणि ती इन्स्टॉल करून त्यावर ताबा मिळवून खात्यातील सर्व रक्कम ही काढली जाते. नागरिकांना आवाहन आहे की, प्ले स्टोअरवरूनच एखादं ऍप डाउनलोड करावं तसंच फोन करणाऱ्या व्यक्तीबाबत नीट माहिती घेतली पाहिजे. नक्कीच फोन करणारा व्यक्ती हा संबंधित संस्थेशी निगडीत आहे का याचा देखील तपास केला गेला पाहिजे.''

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TAGGED:

SIR FORM SCAM
पुणे सायबर फसवणूक प्रकरण
एसआयआर
PUNE CYBER FRAUD
PUNE CYBER CRIME

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