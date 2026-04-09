पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाची 12 कोटींची सायबर फसवणूक; गुन्हा करण्याची कशी होती पद्धत?

शेअर बाजारात गुंतवणुकीचं आमिष दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाचं सुमारे 12 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. याबाबत पोलिसांनी गुन्हा कसा घडला, याची माहिती दिली.

प्रतिकात्मक- (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 1:11 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 2:38 PM IST

पुणे: देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून गुंतवणुकीच्या नावाखाली सायबर फसवणुकीचं प्रमाण वाढत आहे. अनेक लोकांची मोठ्या रकमेची फसवणूक होतानाची प्रकरणे समोर येत आहेत. असे असताना पुण्यात 75 वर्षीय निवृत्त व्यावसायिकाची शेअर बाजारात गुंतवणुकीचं आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी 12 कोटी 31 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे.


पुण्यातील हडपसर भागातील 75 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकानं फसवणुकीची पोलिसात तक्रार दिली असून याबाबत पुणे सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार 75 वर्षांचे असून पुण्यातील हडपसर भागात वास्तव्यास आहेत. ते निवृत्त व्यावसायिक आहेत. त्यांना जानेवारी महिन्यात एका अनोळखी नंबरवरून मेसेज आला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असं आमिष त्यामध्ये त्यांना दाखवण्यात आलं. या आमिषाला बळी पडल्यानंतर सायबर चोरट्यांनी त्यांना एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी केलं. 'व्हिआयपीस्टॉक 24' असं या व्हॉट्सअप ग्रुपला नाव देण्यात आलं होतं. यामधून चोरट्यांनी त्यांना शेअर बाजारातील गुंतवणूक योजनांची माहिती दिली. जाळ्यात ओढल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांना 11 दिवसात 54 कोटी रुपये मिळवून देऊ, असं आकर्षक आमिष दाखवलं. यानंतर तक्रारदारानं 3 महिन्यात सायबर चोरट्यांनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या वेळेला 8 बँक खात्यांमध्ये पैसे भरले. शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या बहाण्यानं चोरट्यांनी त्यांच्याकडून तीन महिन्यात वेळोवेळी 12 कोटी 31 लाख रुपये लुबाडले.

पोलिसांनी दिली गुन्ह्याची माहिती (Source- ETV Bharat Reporter)

सध्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. यात ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी फसवणूक होत आहे. एखाद्या अनोळखी फोन तसेच एखादा मेसेज आला की त्याला प्रतिसाद देऊ नये. आमिषाला बळी पडू नये. अशावेळी तत्काळ पोलिसांशी संवाद साधावा. स्वत:चा पैसा स्वत: सुरक्षित ठेवा-सायबर पोलीस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे


सायबर चोरट्यांनी त्यांना लवकरच परतावा देण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, प्रत्यक्षात चोरट्यांनी त्यांना परतावा दिला नाही. आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. याबाबत तक्रार दिली असून पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.

अशी झाली फसवणूक- सायबर पोलीस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे म्हणाल्या," सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल असून व्हॉट्सअप नंबर कॉल करून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास सांगितलं. तसेच चांगले परतावा देण्याचं आमिष दिलं. व्हॉट्सग्रुपमध्ये त्यांना घेण्यात आलं. सुरुवातीला व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये असणाऱ्यांना गुंतवणुकीतून फायदा मिळाल्याचं त्यांना दिसलं. त्यांनाही सुरुवातीला फायदा मिळवून दिला. असे करत करत 8 बँक खात्यात जानेवारी मार्च ते महिन्यात पैसे भरले. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये 54 कोटी मिळणार असे दिसत होते. पण, 54 कोटी रुपये झाल्यानंतर पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर शक्य झालं नाही. त्यांनी व्हॉट्सअपच्या नंबवर संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. तेव्हा त्यांना फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं".

