सह्याद्री हॉस्पिटलची तोडफोड; डॉक्टरांच्या हालगर्जीपणामुळं रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप
पुण्यातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णावर डॉक्टरांनी योग्य आणि वेळेवर उपचार न केल्यामुळं रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.
Published : December 10, 2025 at 2:31 PM IST
पुणे : हॉस्पिटल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळंच रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप करत रुग्णाच्या संतप्त नातेवाईकांनी सह्याद्री हॉस्पिटलची तोडफोड केली. संतप्त जमावानं हॉस्पिटलच्या बाहेर ठिय्या मांडला त्यामुळं परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेची माहिती मिळताच हॉस्पिटल परिसरात पोलीस दाखल झाले आहेत.
उपचार करताना रुग्णाला झाली दुखापत : "माझ्या वडिलांना 28 तारखेला अल्सरच्या ऑपरेशनसाठी सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं होतं. डॉक्टरांनी मला सांगितलं होत की दोन दिवसात वडील व्यवस्थित होतील. 28 तारखेला दुपारी ऑपरेशन झालं. यानंतर दोन दिवसांनी ते व्यवस्थित झाले. ऑपरेशन होऊन फक्त दोन झाले असताना सह्याद्री हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी वडिलांना बळजबरी खुर्चीवर बसवलं. यावेळी त्यांचे अनेक टाके निसटले. परंतु, डॉक्टरांनी याबाबत आम्हाला काहीच सांगितलं नाही. विविध डॉक्टर यायचे. पाहणी करायचे आणि विविध औषधं द्यायचे. यानंतर वडिलांना इन्फेक्शन झाल्याचं सांगत त्यांच्यावर उपचार केले. हे गेलं ते गेलं सांगत त्यांना डायलिसिसवर ठेवलं. आज सकाळी उपचार करताना 8 डॉक्टरांनी माझ्या वडिलांच्या छातीवर जोर दिला. यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली," अशी मृत रुग्णाचा मुलगा अजय सपकाळ यांनी माहिती दिली.
...तोपर्यंत उपोषण करणार : "मी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वैद्यकीय विभागाचा शहर प्रमुख आहे. माझ्या वडिलांवर जर आज ही वेळ येत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांचे काय हाल होत असतील? तसंच रुग्णालयाची तोडफोड झाली आहे. ती कोणी केली याबाबत आम्हाला माहिती नाही. सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची लूटमार सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. जोपर्यंत सह्याद्री हॉस्पिटलवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत मी उपोषण करणार," असं अजय सपकाळ यांनी सांगितलं.
तोडफोड करणाऱ्यांचा शोध सुरू : "सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामुळं संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी ही तोडफोड केली असून त्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे," असं हडपसर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संजय मोगले यांनी सांगितलं.
