केडगावमध्ये पोलीस स्टेशनजवळच युवकावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; तिघांविरोधात गुन्हा दाखल
केडगाव येथे जुन्या भांडणाच्या रागातून एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तिघांवर यवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : June 13, 2026 at 5:29 PM IST
पुणे : दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे पोलीस स्टेशनच्या शेजारीच तीन युवकांनी एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात संबंधित तरुण गंभीर जखमी झाला असून, या घटनेमुळं दौंड तालुक्यात पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जुन्या भांडणाच्या रागातून ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. यवत पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील केडगाव पोलीस स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावरच हा प्रकार घडल्यानं कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कोयत्याने केला हल्ला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल नितीन अवधूते हे मोटारसायकलवरून लालचंद नगर सोसायटीसमोरील ताज पान शॉप येथे पान घेण्यासाठी थांबले होते. त्यावेळी अजय अनिल भोसले, सुजल अनिल भोसले आणि अर्जुन आसवरे हे तेथे आले. जुन्या भांडणाच्या कारणावरून त्यांनी विशाल अवधूते यांना शिवीगाळ व दमदाटी केली. यानंतर आरोपींनी हॉकी स्टिक, कोयता आणि लोखंडी रॉडच्या सहाय्याने विशाल अवधूते यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. कोयत्याने वार करत त्यांना जबर मारहाण करण्यात आली. गंभीर जखमी झालेल्या अवधूते हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडताच आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली.
तिघांविरुद्ध यवत पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल : या प्रकरणी विशाल नितीन अवधूते यांच्या फिर्यादीवरून अजय अनिल भोसले, सुजल अनिल भोसले आणि अर्जुन आसवरे या तिघांविरुद्ध यवत पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणात बीएनएस कलम 109, 118(2), 352, 351(2), 351(3) आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपी 17 जून पर्यंत पोलीस कोठडी : दरम्यान, या घटनेतील मुख्य आरोपी अजय अनिल भोसलेला 12 जून रोजी यवत पोलिसांनी अटक केली. त्याला दौंड न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 17 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी ही माहिती दिली. पुढील तपास केडगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक बाळकृष्ण गाडेकर करत आहेत.
तरुणांमधील वाढती गुन्हेगारी चिंतेचा विषय : यवत पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तरुणांमधील वाढती गुन्हेगारी चिंतेचा विषय बनत आहे. भाईगिरीची वाढती क्रेझ, किरकोळ वादातून होणाऱ्या मारामाऱ्या, टोळक्यांचा वावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी दहशत निर्माण करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचं मत स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केलं जात आहे.
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