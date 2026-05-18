कोरेगाव पार्क परिसरात महिलेवर धावत्या कारमध्ये अत्याचार; तीन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

पुण्यातील कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशन येथे कारमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात तीन जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

कोरेगाव पार्क पोलीस ठाणे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 8:06 PM IST

पुणे: पुण्यासह राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून महिलांच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर तसेच पर्वती परिसरात लहान मुलीवर अत्याचार करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. असे असताना पुण्यातील कोरेगावपार्क परिसरात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोरेगाव पार्क परिसरात एका महिलेवर धावत्या कारमध्ये अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.


याबाबत अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी माहिती दिली की, रविवारी रात्री कोरेगाव पार्क येथील एका हॉटेलमध्ये एक महिला तिच्या 3 मैत्रिणीबरोबर जेवायला गेली होती. जेवण झाल्यानंतर तिन्ही मैत्रिणी या निघून गेल्या. ती महिला काही वेळ तिथेच थांबली. तिच्या शेजारी बसलेल्या दोन जणांनी बोलण्याच्या बहाण्यानं तिच्याबरोबर ओळख निर्माण केली. ते बराच वेळ तिथे बसले. तेथून ते सगळे दुसऱ्या हॉटेल गाडीमधून जात होते. तेव्हा वाटेमध्ये महिलेच्या तक्रारीनुसार तिच्यावर गाडीमध्ये अत्याचार करण्यात आला. तेव्हा तिनं प्रतिकार करत कार थांबवण्यास सांगितलं. त्यानंतर ती कारमधून खाली उतरली. ते सर्वजण निघून गेले. याबाबत तिने तत्काळ पोलिसांकडे तक्रार केली. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं असून अधिक तपास सुरू आहे.

