उच्चभ्रू सोसायटीत थरार! थेट आठव्या मजल्यावरून खाली पडलेल्या महिलेचा मृत्यू
पुण्यातील व्हीटीपी अर्बन लाईफ या उच्चभ्रू सोसायटीत राहणाऱ्या एका 35 वर्षीय महिलेनं पतीसोबत झालेल्या भांडणानंतर इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून (Pune Crime News) उडी मारून आत्महत्या केली.
Published : May 11, 2026 at 4:28 PM IST
मावळ (पुणे) : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील तळेगाव एमआयडीसी परिसरात एका 35 वर्षीय महिलेच्या मृत्यूची (Pune Crime News) अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती-पत्नीतील किरकोळ वाद किती गंभीर वळण घेऊ शकतो, याचं हे भयावह उदाहरण मानलं जात आहे. या घटनेमुळं संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. उच्चभ्रू सोसायटीत घडलेल्या या प्रकारानं नागरिकांमध्येही चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
आठव्या मजल्यावरील बाल्कनीतून उडी मारण्याचा प्रयत्न केला : मृत महिलेचे नाव प्रतिभा मनीष शंकर (वय 35) असं आहे. त्या कटवी गावातील व्हीटीपी अर्बन लाईफ (Urban Life Tower) या सोसायटीतील सी-802 फ्लॅटमध्ये राहत होत्या. प्राथमिक माहितीनुसार, घटनेच्या आधी पती-पत्नीमध्ये काही कारणावरून वाद झाला होता. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रागाच्या भरात प्रतिभा शंकर यांनी त्यांच्या घराच्या आठव्या मजल्यावरील बाल्कनीतून उडी मारण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी दिली.
तिचा हात निसटला अन् ती थेट खाली पडली : घटनेदरम्यान काही क्षण त्या बाल्कनीच्या रेलिंगला लटकलेल्या अवस्थेत होत्या. सोसायटीमधील नागरिकांनी मोठ्या आवाजात आरडाओरडा करून मदतीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याचवेळी त्यांच्या पतीनंही तत्काळ धाव घेत महिलेचा हात पकडून तिला वर खेचण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, काही क्षणातच तिचा हात निसटला. त्या थेट खाली कोसळल्या. या भीषण प्रसंगामुळं उपस्थित नागरिक स्तब्ध झाले.
घटनेचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये चित्रीत : या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोसायटीतील एका रहिवाशानं आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रीत केला आहे. त्यात महिलेचे रेलिंगला लटकणे, लोकांची धावपळ आणि पतीचा प्रयत्न स्पष्टपणं दिसत असल्याचं सांगितलं जात आहे. घटनेनंतर गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या प्रतिभा शंकर यांना तातडीनं आंबी येथील डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना तळेगाव दाभाडे येथील जनरल हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी करून दुपारी मृत घोषित केलं. या प्रकरणाची वैद्यकीय-कायदेशीर नोंद (एमएलसी) क्रमांक 66/2026 अंतर्गत करण्यात आली आहे. शवविच्छेदन तळेगाव दाभाडे येथील शासकीय रुग्णालयात करण्यात आलं. प्राथमिक अहवालानुसार, उंचावरून पडल्यामुळं झालेल्या गंभीर जखमांमुळं हृदय आणि श्वसनक्रिया बंद पडून मृत्यू झाला.
महिलेस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं का? : दरम्यान, पोलिसांनी या घटनेचा सखोल तपास सुरू केला आहे. पती-पत्नीतील वादाचे नेमकं कारण, तसेच महिलेस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं का?, याचा तपास केला जात आहे. या घटनेमुळं परिसरात शोककळा पसरली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांबाबत समाजात अधिक जागरूकता निर्माण होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
