धक्कादायक! मुलीच्या प्रियकराने केला आईच्या प्रियकराचा खून, सहा आरोपींना अटक

पुण्यातील हडपसरमधील काळेपडळ परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली. मुलीच्या प्रियकराने आईच्या प्रियकराचा खून केला आहे.

Published : May 16, 2026 at 2:24 PM IST

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. प्रेमप्रकरणाच्या घटनाही सातत्याने समोर येत आहेत. अशातच पुण्यातील हडपसर परिसरातील ससाणेनगर येथे आईच्या बॉयफ्रेंडनं प्रेमसंबंध तोडण्याची धमकी दिल्यामुळं मुलीच्या प्रियकरानं आपल्या साथीदारांच्या मदतीनं तिचाच खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.

मुलीच्या प्रियकरासह त्याच्या साथीदाराला अटक : या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी अवघ्या 48 तासात मुलीच्या प्रियकरासह त्याच्या साथीदाराला अटक केली आहे. गणेश संजू बिरादार (वय 25) असं खून झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. ही घटना हडपसरमधील ससाणेनगर येथील एका बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये मध्यरात्री घडली. या प्रकरणात पोलिसांनी दुर्वांग उर्फ पारस सुनील मानकर (वय 21, रा. शुक्रवार पेठ), साहिल सागर शेलार (वय 24, रा. ससाणेनगर), चंद्रशेखर सोमनाथ जावीर (वय 20, रा. कात्रज), अभिजीत संजय इंगळे (वय 22, रा. दत्तवाडी), पारस किशोर गायकवाड (वय 21, रा. सिंहगड रोड) आणि सूरज रमेश दोरकर (वय 21, रा. हडपसर) यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली असून पुढील तपास सुरू आहे.

काय आहे घटना? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत गणेश बिरादार हा ससाणेनगर येथील रहिवासी असून त्याचं लग्न झालं होतं. पण त्याचे एका महिलेसोबत प्रेम होते आणि तो ज्या महिलेसोबत प्रेम करायचा त्या महिलेच्या मुलीचे देखील आरोपीच्या मुलाशी प्रेम संबंध होते. गणेशला ही बाब कळली आणि त्यानं त्या मुलीला प्रेम संबंध तोडावे यासाठी दबाव टाकत होता आणि धमकी देखील देत होता. ही बाब आरोपी दुर्वांगला कळाली आणि त्याने त्याच्या साथीदाच्या मदतीने सापळा रचत गणेशचा खून केला. ही कारवाई पोलीस उपआयुक्त सागर कवडे (परिमंडळ 5), सहाय्यक पोलीस आयुक्त अतुलकुमार नवगिरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील आणि पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) आण्णासो बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

ETV Bharat Logo

