ETV Bharat / state

लॉजवर नेतो म्हणत डोंगरावर नेलं अन् केला वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेचा खून, नेमकं काय घडलं?

पुण्यात वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेचा खून झाल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे.

PUNE CRIME NEWS
पोलिसांनी सहा आरोपींना ताब्यात घेतलं (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुण्यात सहा जणांनी मिळून एका महिलेचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. खून झालेली महिला वेश्याव्यवसाय करत होती. त्यावेळी आरोपींनी त्या महिलेला लॉजवर नेतो म्हणत डोंगरावर नेलं. महिला आणि आरोपींमध्ये वाद झाला. यानंतर आरोपींनी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या या महिलेचा खून केला. हा प्रकार भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडला. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. या प्रकरणी केशव कमलेश चौधरी, महादेव अर्जुन व्होरडे, साई अमित पुजारी, सोन्या लक्ष्मण पवार, अब्दुल मोहम्मद शेख आणि सोहेल हनीफ खान यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

महिलेला मारहाण करत खाणीत ढकललं : महिला वेश्याव्यवसाय करत होती. 8 फेब्रुवारीला रात्री उशिरा वेश्याव्यवसाय करणारी महिला शहरातील कोंढवा परिसरात थांबली होती. यावेळी आरोपींनी त्या महिलेला एका लॉजवर घेऊन जायचं ठरवलं. यानंतर आरोपींनी महिलेला लॉजवर न नेता मांगडेवाडी येथील डोंगरावर नेलं. तिथं पोहोचल्यावर आरोपींनी आपल्या काही साथीदारांना तिथं बोलवलं. यानंतर त्यांनी तिथं दारू प्यायला सुरुवात केली. यावेळी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेनं मला लॉजवर न नेता डोंगरावर का आणलं? असा प्रश्न विचारत आरोपींसोबत वाद घातला. हा वाद वाढल्यानंतर आरोपींनी संतापाच्या भरात महिलेला मारहाण केली आणि त्यानंतर सुमारे 50 ते 55 फूट खोल असलेल्या खाणीत ढकलून दिलं. या घटनेत त्या महिलेचा मृत्यू झाला.

माध्यमांशी बोलताना पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार (ETV Bharat Reporter)

आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात : "याप्रकरणात कोणत्याही प्रकारची सामूहिक बलात्काराची घटना घडलेली नाही. एका खाणीत महिलेचा मृतदेह सापडला होता. प्राथमिक तपासात वेश्याव्यवसाय करणारी महिला आरोपींसोबत गेल्याचं दिसलेलं आहे. याप्रकरणातील आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत. बलात्काराची कुठलीही घटना समोर आलेली नाही. हा खुनाचा विषय आहे," अशी प्रतिक्रिया पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. डोंबिवलीत बनावट औषधांचे मोठे रॅकेट उघड; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ, बिहार कनेक्शन समोर
  2. भिगवणमध्ये भर बाजारपेठेत थरार! आई व भावाच्या डोळ्यांत चटणी टाकून तरुणीचं अपहरण; दोन जणांवर गुन्हा दाखल
  3. पत्नीचा गळा आवळून खून; पोलीस कारवाईच्या भीतीनं फरार असलेल्या पतीला शिताफीनं अटक

TAGGED:

वेश्याव्यवसाय
वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेचा खून
SEX WORKER MURDERED
PUNE CRIME
PUNE CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.