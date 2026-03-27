अशोक खरातनंतर पुण्यात वसईमधील स्वयंघोषित धर्मगुरूकडून महिलेवर अत्याचार; पोलिसांची चार पथके रवाना
पीडित महिलेनं हिंमत करून अत्याचार झाल्याची पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : March 27, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 5:33 PM IST
पुणे- भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्यातील इतर भोंदू बाबांची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशातच वसईमधील स्वयंघोषित धर्मगुरू ऋषिकेश वैद्य यांच्याकडून पुण्यातील महिलेवर अत्याचार करण्यात आल्याची पोलिसात तक्रार झाली. या प्रकरणात वसईमधील माणिकपूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सुरुवातीला गुन्हा पुण्यात घडल्यानं मांजरी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आला आहे.
"मी महादेवाचा अवतार आहे. तू, माझी पार्वती" असे म्हणून महिलेवर पुण्यात आणि वसईमध्ये हॉटेलमध्ये अत्याचार केला आहे. वसई फाउंडेशनच्या माध्यमातून 35 वर्षीय महिलेची ओळख ऋषिकेश वैद्य यांच्यासोबत झाली होती. फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाल्यानंतर अध्यात्माचा फायदा घेत या महिलेवर ऋषिकेश वैद्य यांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची पोलिसात तक्रार झाली आहे. पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार 2023 मध्ये सुरुवातीला पुण्यातील मांजरी परिसरात एका लॉजवर अत्याचार केला. त्याचेच फोटो काढून ब्लॅकमेल करण्यात आलं. यानंतर 2025 ला ब्लॅकमेल करून वसईमध्ये एका लॉजवर या महिलेवर अत्याचार केला, अशी तक्रार या महिलेकडून देण्यात आली.
पोलिसांचे चार पथक रवाना- याबाबत गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे म्हणाले की," या प्रकरणात पीडित महिलेची तक्रार आली आहे. हा महाराज पीडित महिलेच्या सोशल मीडियामार्फत संपर्कात आला होता. या महाराजानं पुण्यातील मांजरीत महिलेवर चुकीच्या पद्धतीनं अत्याचार केला. तसेच पीडित महिलेवर ब्लॅकमेल करून संपर्कात राहिला. पुन्हा वसईतदेखील या महिलेवर अत्याचार केला. पीडित महिलेला या सगळ्या प्रकाराची जाणीव झाल्यानंतर महिलेनं वसईमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा पुण्यातील मांजरी पोलीस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आला आहे".
"ऋषिकेश वैद्य हा स्वयंघोषित महाराज असल्याचं भासवून चुकीचे प्रकार करत आहे. या महाराजाला शोधण्यासाठी पोलिसांचे चार पथक रवाना झाले आहेत. तसेच आरोपीचा बाहेरच्या जिल्ह्यात शोध घेत आहेत. कोणी चुकीचे करत असेल अशा पदतीनं कोणासोबत काही झाले असेल तर पोलिसांशी संपर्क करावा", असं गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांनी सांगितलं.
