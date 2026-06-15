पिंपरी-चिंचवडमध्ये धक्कादायक घटना; महिला रुग्णाचा विनयभंग केल्याप्रकरणी डॉक्टर अटकेत
पिंपरी-चिंचवडमधील चिंचवड येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या 37 वर्षीय महिला रुग्णाचा विनयभंग केल्याप्रकरणी डॉक्टराला पोलिसांनी अटक केली.
Published : June 15, 2026 at 8:10 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : डॉक्टरांना समाजात देवाचं स्थान दिलं जाते. रुग्णांच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या व्यवसायाकडं विश्वास आणि आदरानं पाहिलं जाते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरातून समोर आलेल्या एका धक्कादायक घटनेनं वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासला आहे. निगडीतील संभाजीनगर येथील चेतना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या एका महिला रुग्णाचा विनयभंग केल्याप्रकरणी संबंधित डॉक्टरला निगडी पोलिसांनी अटक केल्याची महिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी दिली. या घटनेमुळं शहरात संतापाची लाट उसळली असून रुग्णालयांमधील महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
काय आहे प्रकरण? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "37 वर्षीय महिला पाठीच्या मणक्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी 8 जून रोजी निगडीतील संभाजीनगर येथील चेतना रुग्णालयात दाखल झाली होती. तिच्यावर 11 जून रोजी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. शस्त्रक्रियेनंतर ती रुग्णालयात उपचार घेत होती. दरम्यान, 14 जून रोजी पहाटेच्या सुमारास रुग्णालयातील डॉक्टर धैर्यशील शेटके यानं संबंधित महिलेसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
डॉक्टरावर गुन्हा दाखल : घटनेच्यावेळी महिला उपचार घेत असताना डॉक्टरानं तिच्याशी अयोग्य वर्तन केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळं महिला घाबरली आणि तिनं मोठ्यानं आरडाओरडा केला. तिचा आवाज ऐकताच रुग्णालयातील कर्मचारी तसेच तिचे नातेवाईक घटनास्थळी धावले. त्यामुळं संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. विशेष म्हणजे, हा प्रकार पीडित महिलेच्या पतीसमोर घडल्याचंही समोर आलं आहे. त्यांनी तत्काळ या घटनेची माहिती निगडी पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी रुग्णालयात धाव घेत प्राथमिक चौकशी सुरू केली. महिलेची तक्रार नोंदवून आरोपी डॉक्टर धैर्यशील शेटके याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 75 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याना तत्काळ अटक केली.
आरोपीला डॉक्टराला अटक : या प्रकरणाबाबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी सांगितलं की, "तक्रार प्राप्त होताच आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासली जात आहे. यापूर्वी त्याच्याविरुद्ध अशा प्रकारच्या तक्रारी किंवा आरोप झाले आहेत का, याचीही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यात येत असून कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, घटनेनंतर पीडित महिलेच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा विचार करून तिला पुढील उपचारांसाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. या घटनेमुळं रुग्णालयांमधील महिला रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपचारासाठी दाखल झालेल्या महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणं ही रुग्णालय प्रशासनाची जबाबदारी असताना अशा प्रकारच्या घटना अत्यंत गंभीर मानल्या जात आहेत.
अनुचित प्रकार घडल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा : या प्रकरणाच्या निमित्ताने पोलिसांनी महिलांना महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. "कोणत्याही ठिकाणी, कोणाकडूनही गैरवर्तन होत असल्यास किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास भीती न बाळगता तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा आणि तक्रार नोंदवावी," असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
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