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पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; एकाच रात्री 5 दरोडे टाकणारी टोळी जेरबंद, 25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी एकाच रात्री पाच ठिकाणी सशस्त्र दरोडे टाकणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील तिघांना अटक केली. तर 25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.

DAUND CRIMINAL GANG ARRESTED
पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 6:46 PM IST

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पुणे : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेनं मोठी कारवाई करत एका रात्रीत दौंड आणि श्रीगोंदा परिसरात पाच ठिकाणी सशस्त्र दरोडे टाकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत तीन सराईत आरोपींना अटक करण्यात आली. तर एका विधिसंघर्षित बालकाला ताब्यात घेतलं आहे. आरोपींकडून सुमारे 25 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

अहिल्यानगर/बीड जिल्ह्यात छापेमारी करून आरोपींना घेतलं ताब्यात : गेल्या सहा महिन्यांत दौंड, बारामती आणि जुन्नर विभागात दरोडे, जबरी चोरी आणि घरफोडीच्या गंभीर घटना घडल्या होत्या. विशेषतः 10 जून 205 रोजी रात्री दौंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चार ठिकाणी आणि श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका ठिकाणी सशस्त्र दरोडे टाकले होते. या प्रकरणांच्या तपासासाठी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकं तयार केली होती. तपासादरम्यान घटनास्थळांवरील माहिती, साक्षीदारांचे जबाब, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानुसार 13 जूनला रोजी अहिल्यानगर आणि बीड जिल्ह्यात छापेमारी करून आरोपींना ताब्यात घेतलं.

माध्यमांशी बोलताना पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल (ETV Bharat Reporter)

अटक केलेल्या आरोपींची नावं : अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये गणेश मंगेश काळे (वय 22, रा. कुळधरण, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर ), विशाल हंबरड्या काळे (वय 21, रा. चिखली, ता. आष्टी, जि. बीड) आणि किशोर रावण भोसले (वय 19, रा. बाभुळगाव खालसा, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर ) यांचा समावेश आहे. तसंच एका विधिसंघर्षित बालकाला ताब्यात घेतलं आहे.

लाखोंचा मुद्देमाल जप्त : पोलीस कोठडीत चौकशीदरम्यान आरोपींकडून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दरोड्याचे 4, जबरी चोरीचे 6 आणि घरफोडीचे 5 असे एकूण 15 गंभीर गुन्हे उघडकीस आले आहेत. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यात दरोड्याचे 3, जबरी चोरीचे 3 आणि घरफोडीचे 2 असे आणखी 8 गुन्हे त्यांनी केल्याची कबुली दिली आहे. आरोपींकडून सुमारे 17 तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, 324 ग्रॅम चांदीचे दागिने तसंच इतर मौल्यवान वस्तू असा एकूण 25 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

आरोपींवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल : प्राथमिक तपासात आरोपींवर यापूर्वीही अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं समोर आलं आहे. गणेश काळे याच्यावर दरोडा आणि चोरीचे 8 गुन्हे, विशाल काळे याच्यावर 12 गुन्हे, तर किशोर भोसले याच्यावर 13 गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीतील आणखी एका साथीदाराचा शोध सुरू आहे. ही कारवाई कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं केली.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : "एकाच रात्रीमध्ये दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये चार ठिकाणी दरोडयाच्या घटना घडल्या होत्या. याचा तपास तत्काळ सुरू करून पथकांची बैठक घेवून एकूण सहा पथकं तयार केली. मागील काही गुन्हे घडलेली ठिकाणं, गुन्हयांची वेळ, गुन्ह्यांची कार्यपद्धती याचा आढावा घेतला असता गुन्हे कार्यपद्धती साम्य असल्याचं समोर आलं. मग घटनास्थळापासून सुमारे 50 किमीपर्यंत रस्त्यालगत असणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक केले. फुटेजमधील उपलब्ध माहितीचे आधारे खात्री झाली की आरोपी हे अहिल्यानगर जिल्हयातून गुन्हा करण्यासाठी आले. त्यानंतर पुन्हा अहिल्यानगर जिल्हयाकडं गेले. यानंतर वेगवेगळी तपास पथकं तयार करून बाभुळगाव खालसा, कर्जत (जि. अहिल्यानगर) व चिखली (ता. आष्टी जि. बीड) या ठिकाणी एकाच वेळी पथकांमार्फत कारवाई करून गुन्हयातील आरोपींना ताब्यात घेतलं. आरोपींकडं तपास केला असता आरोपींनी त्यांच्या इतर साथीदारांच्या मदतीनं गुन्हा केला असल्याचं कबुल केलं आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे," अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी दिली.

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पुणे ग्रामीण पोलीस कारवाई
DAUND CRIMINAL GANG ARRESTED

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