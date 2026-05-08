लोणावळ्यात बापाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; भीतीवर मात करत मुलीची तक्रार, दीड वर्षांनी गुन्हा दाखल

लोणावळ्यात एका जन्मदात्या पित्यानेच आपल्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 2:20 PM IST

लोणावळा (पुणे) : पर्यटननगरी लोणावळ्यात बाप लेकीच्या नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या पित्यानेच आपल्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, ही घटना ऑगस्ट 2024 मध्ये घडली होती. विशेष म्हणजे पीडित मुलीने तब्बल दीड वर्षांच्या भीती आणि मानसिक छळानंतर धाडस करून तक्रार दाखल केली असून, लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे


काय आहे घटना? : मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी पिता दारूच्या नशेत घरी आल्यानंतर त्याने आपल्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार केला. या घटनेनंतर पीडित मुलगी पूर्णतः घाबरून गेली होती. आरोपीकडून मिळणाऱ्या धमक्या, कुटुंबातील परिस्थिती आणि सामाजिक दबाव यामुळं तिनं दीर्घकाळ हा प्रकार कुणालाही सांगितला नाही. या घटनेचा तिच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला होता.

मनातील भीती झटकत अन्यायाविरुद्ध लढा दिला : अत्यंत वेदनादायक बाब म्हणजे पित्याच्या अत्याचाराचं आणि भीतीचं सावट मनावर असूनही, ही मुलगी मुंबईत काम करून आपल्या पित्यालाच पैसे पाठवत होती. स्वतःवर अन्याय झाला असतानाही ती कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी ती छत्रपती संभाजीनगर येथे आपल्या मावशीकडं राहण्यासाठी गेली. तिथे गेल्यानंतर तिला आधार आणि धैर्य मिळालं. मावशीच्या पाठबळामुळं तिनं आपल्या मनातील भीती झटकत अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा निर्णय घेतला.

लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : शारीरिक आणि मानसिक छळातून मुक्त होण्यासाठी तिनं अखेर धाडस करून 3 मे 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली. घटनेचे ठिकाण लोणावळा असल्यानं संबंधित पोलिसांनी हा गुन्हा ‘शून्य क्रमांकाने’ नोंदवून पुढील तपासासाठी लोणावळा ग्रामीण पोलिसांकडं वर्ग केला. त्यानुसार लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


पीडितेने दाखवलेले धाडस महत्त्वाचे : याबाबत माहिती देताना लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी सांगितलं की, “पीडितेने दाखवलेले धाडस महत्त्वाचे असून, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये उशिरा तक्रार येणे ही बाब सामान्य आहे. आम्ही या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत आहोत. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत असून, लवकरच त्याला अटक करण्यात येईल. पीडितेला आवश्यक ती कायदेशीर आणि समुपदेशनाची मदतदेखील पुरवली जात आहे.”


न्याय मिळवण्यासाठी आवाज उठवणं अत्यंत आवश्यक : या घटनेमुळं लोणावळा परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, नागरिकांकडून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. समाजमाध्यमांवरही या घटनेचा तीव्र निषेध होत आहे. महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी पुढाकार घेतला असून, अशा घटनांमध्ये पीडितांनी भीती न बाळगता पुढे येण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये पीडित व्यक्ती दीर्घकाळ मानसिक आघाताखाली जगत असते. त्यामुळं तक्रार दाखल होण्यास उशीर होणं ही सामान्य बाब असली तरी न्याय मिळवण्यासाठी आवाज उठवणं अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणातही पीडितेने दाखवलेले धैर्य इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास लोणावळा ग्रामीण पोलीस करत असून, आरोपीला लवकरच अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.




