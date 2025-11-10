बायकोच्या चारित्र्यावर संशय, 'दृश्यम' स्टाईल खून, बॉडी भट्टीत जाळली अन् राख दिली नदीत फेकून
अभिनेता अजय देवगणचा गाजलेला चित्रपट 'दृश्यम' (Drishyam) पाहून पुण्यात एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : November 10, 2025 at 6:52 PM IST
पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसापासून विविध गुन्ह्यात वाढ होत आहे. अभिनेता अजय देवगणच्या 'दृश्यम' चित्रपटात ज्या पद्धतीने खून करून पुरावे नष्ट केले होते, तसाच काहीसा प्रकार पुण्यातील वारजे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडला आहे. वारजे पोलिसांनी या खुनाचा छडा लावत आरोपी पतीला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव समीर पंजाबराव जाधव (वय ४२) असं असून, त्यानं आपल्या पत्नीचा खून केल्याची कबुली दिली आहे.
कशी घडली घटना? : याबाबत अधिक माहिती अशी की, "२८ ऑक्टोबर रोजी वारजे माळवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये समीर जाधवने पत्नी हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांकडून हरवलेल्या पत्नीचा तपास सुरू करण्यात आला. आरोपी समीरला चौकशीसाठी बोलावलं असता तो सांगत असलेल्या माहितीमध्ये संशयास्पद बाबी दिसून आल्या. त्यामुळं मिसिंगची तक्रार जरी राजगड पोलीस स्टेशनकडं वर्ग झाली असली तरी, पोलिसांनी चौकशी पुढे चालू ठेवली आणि मिसिंगच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यात तफावत आढळून आली. यावरुन हरवलेल्या पत्नीचं काहीतरी बरं वाईट केल्याचं लक्षात आल्यानं पतीकडं अधिकची चौकशी केली असता, त्यानं संपूर्ण घटना सांगितली," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.
"माझ्या पत्नीचं एका व्यक्तीसोबत मागील काही वर्षभरापासून प्रेमसंबंध असल्याचा मला संशय आला होता. काहीवेळा मी तिच्या मोबाईलमधील त्यांची चॅटींग पाहिली होती. त्यामुळं मागील दीड वर्षामध्ये आमच्यामध्ये अनेकवेळा वादविवाद झाले. मी तिला सुधारण्याचा प्रयत्न केला असता ती प्रत्येकवेळी मी परत असं करणार नाही, असं सांगायची, परंतु तिनं असणारे प्रेमप्रकरण चालू ठेवलं. त्यामुळं मागील एक महिन्यापुर्वी मी तिचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला होता." - समीर पंजाबराव जाधव, आरोपी पती
असा केला खून : "गोगलवाडी फाटा शिंदेवाडी येथून आतमध्ये दोन किलोमीटर अंतरावर एक गोदाम भाडयानं घेतलं होतं. त्यानंतर एक लोखंडी बॉक्स तयार करून त्या गोदाममध्ये ठेवला. नंतर दोन पोती, लाकडं विकत घेऊन गोदाममध्ये ठेवली. २६ ऑक्टोबर रोजी पत्नीला फिरायला घेऊन गेलो आणि त्यानंतर आम्ही परत येताना सर्वीस रोडवरील बाऊनस्टोन या हॉटेलमध्ये वॉशरुमसाठी थांबलो. त्यानंतर तेथून भाडयाने घेतलेल्या गोदाममध्ये माझ्या पत्नीला घेऊन गेलो आणि त्यानंतर तिचा गळा दाबला. ती मेल्याची खात्री पटल्यानंतर तिला लोखंडी बॉक्समध्ये टाकून त्यावर पेट्रोल ओतून तिला जाळलं आणि ती राख नदीपात्रात टाकून दिली. तसेच लोखंडी बॉक्स स्क्रॅप करुन टाकला," अशी कबुली पतीनं दिल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.
हेही वाचा -