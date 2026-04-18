वकिलाने पत्नी आणि मुलीच्या मदतीने केली महिलेची निर्घृण हत्या; 7 तासांत आरोपींना अटक
पुण्यातील चंदननगर परिसरात एका वकिलाच्या पत्नीनं आपल्या मुलीच्या मदतीनं महिलेची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
Published : April 18, 2026 at 7:59 PM IST
पुणे : पुण्यातील चंदननगर परिसरात एका वकिलाने आपल्या पत्नी आणि मुलीसह मिळून एका 32 वर्षीय महिलेची कोयता आणि बॅटने वार करून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर 7 तासात पोलिसांनी आरोपींना अटक केल्याची माहिती, वरिष्ठ निरीक्षक नीलेश बदाख यांनी दिली.
आरोपींना अटक : या प्रकरणी पूनम दिनेश मून (वय 39, रा. गणेशनगर, येरवडा) (Poonam Moon) असं खून झालेल्या महिलेचं नाव असून त्यांचे पती दिनेश उद्धवराव मून (वय 39) यांनी चंदननगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून ॲड. संजय दत्तात्रेय सावंत, त्यांची पत्नी स्वाती संजय सावंत आणि त्यांची मुलगी यांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना 22 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची महिती वरिष्ठ निरीक्षक नीलेश बदाख यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : याबाबत वरिष्ठ निरीक्षक नीलेश बदाख म्हणाले, "मृत महिला पूनम मून यांचं आरोपी वकील संजय सावंत यांच्याशी प्रेम प्रकरण असल्याच्या कारणानं सावंत यांनी आणि त्यांची पत्नी, मुलीने कटकारस्थान रचून खून केल्याची फिर्याद आल्यावर आम्ही तत्काळ तपास सुरू केला. पूनम मून या आरोपी वकील संजय सावंत यांच्या कार्यालयात काम करत होत्या. 16 एप्रिल रोजी पूनम यांना वकिलाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलं. तिथं सावंत कुटुंबाने त्यांच्याशी वाद घातला आणि त्यानंतर कोयता, बॅटने त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. हत्येनंतर आरोपींनी पूनम यांचा मृतदेह एका गोणीत बांधून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तो प्रयत्न फसला. या घटनेनंतर अवघ्या 7 तासात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे."
